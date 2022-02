The Last of Us Part II su PS1 è ancora meglio del demake di Bloodborne

The Last of Us Part II è semplicemente un gioco enorme, in grado di lasciare un solco indelebile nei cuori dei giocatori.

Senza nulla togliere al primo capitolo, la seconda avventura di Ellie è sicuramente un titolo ancora più ricco e intenso rispetto al suo predecessore e in grado ancora oggi di fare discutere.

Del resto, parliamo di un gioco che è stato analizzato da uno psicologo, il quale ha cercato di far luce sullo sconvolgente finale.

Ora, però, cavalcando l’onda del demake di Bloodborne (reso disponibile gratis alcuni giorni fa), è tornata alla nostra attenzione la versione PS One di The Last of Us Part II.

Creata e postata su YouTube da Bearly Regal, il demake di The Last of Us Part II per PS1 è una ricreazione divertente e accurata del design e della grafica pixellosa della prima generazione PlayStation.

Come se non bastasse, Bearly Regal ha aggiunto una suggestiva colonna sonora di chitarra al tutto, includendo anche le grida dei letali Clicker, il cui aspetto è però quello di figure umanoidi rosa piuttosto malconce.

Il video che trovate poco sotto mostra una versione da sei minuti del gioco, realizzata utilizzando il versatile editor di Dreams, il “gioco crea giochi” disponibile su PS4.

Purtroppo, a differenza di quanto visto con il demake del soulslike gotico di FromSoftware, al momento non è prevista alcuna versione scaricabile gratuitamente di TLOU2 su PS1 (sebbene la speranza è come sempre l’ultima a morire).

Ricordiamo che lo stesso autore aveva realizzato tempo addietro anche una divertente versione a 32-bit di Death Stranding, il classico di Hideo Kojima, con risultati altrettanto sorprendenti.

Per non parlare della versione PS1 di Cyberpunk 2077, ai tempi addirittura più godibile di quella disponibile su PlayStation 4 (fin troppo colma di bug e problemi di ogni sorta).

Parlando sempre di edizioni fatte in casa del classico Naughty Dog, avete ammirato quella che appare essere come una vera e propria versione isometrica del primo The Last of Us?