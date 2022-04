La versione PS1 di Elden Ring è il sogno di ogni nostalgico

Elden Ring, l’ultimo titolo prodotto e sviluppato del team capeggiato da Hidetaka Miyazaki, è da tempo un gioco al centro di numerosi omaggi e tributi: ora, l’ultimo in ordine di tempo riguarda una plausibile versione PS One del gioco.

L’ultima produzione dai creatori della saga di Dark Souls (che trovate su Amazon a prezzo davvero molto basso) è infatti un soulslike che ben si sposerebbe con l’estetica di un gioco per la primissima PlayStation (del resto, i From sono gli autori della serie di King’s Field, quindi il passo è breve).

Se una versione PS1 di Elden Ring aveva già fatto capolino alcune settimane fa, lasciando i fan letteralmente di sasso grazie alla sua mole di pixel e texture a bassa definizione, è ora il turno della box art del gioco.

Nulla a che vedere con l’altrettanto sorprendente versione per Game Boy in bianco e nero, ma qualcosa che spingerà pur sempre l’acceleratore sulla nostalgia.

Via Reddit, un utente ha infatti pubblicato una cover rigorosamente non ufficiale di un’eventuale versione PS One del souls di From.

Realizzata da ‘MenasLG’, l’immagine mostra la box art di un gioco PS1 in edizione NTSC-USA (vale a dire per il mercato americano), con tanto di logo di Sony Computer Entertainment e dello sviluppatore in chiave retrò.

Poco sotto, l’immagine in questione:

Al momento in cui scriviamo non è prevista alcuna versione giocabile di un demake di Elden Ring, come invece è accaduto ad esempio con Bloodborne, davvero bellissima per resa e colpo d’occhio.

Ma non solo: un altro modder dotato di classe da vendere ha deciso di mostrare Elden Ring da una nuova prospettiva, come fosse un capitolo di Baldur’s Gate e Diablo.

Infine, sempre per i più nostalgici, un altro fan del gioco targato FromSoftware ha deciso di ricreare la battaglia contro Margit nella magnificenza del 2D.