Skyrim sta per diventare il “party game RPG” definitivo, grazie ai fan

Il supporto alle mod è sicuramente uno dei maggiori punti di forza di Skyrim, uno dei giochi di ruolo single player più amati di sempre e che continua a essere giocato ancora oggi da tantissimi appassionati.

Le mod permettono infatti di trasformare letteralmente ogni singolo aspetto del capolavoro di Bethesda, che ha recentemente festeggiato il suo decimo anniversario con una nuova edizione dedicata (che potete acquistare in consegna rapida su Amazon), anche per chi preferirebbe giocare in compagnia.

Dopo aver già proposto la possibilità di giocare in co-op locale, una popolare mod per il gameplay cooperativo online si è ufficialmente aggiornata per trasformare l’esperienza nel «party game RPG» definitivo.

Come riportato da PC Gamer, a partire da venerdì 8 luglio sarà infatti disponibile Skyrim Together Reborn, in grado di supportare un gameplay cooperativo con ben 5 giocatori nella stessa partita.

Si tratta di un’espansione sviluppata da un nuovo team di sviluppo, con l’intenzione di migliorare e sostituire il precedente Skyrim Together, dopo che alcuni fan avevano scoperto che la mod utilizzava un codice da un’altra popolare aggiunta senza averne prima chiesto il permesso agli autori.

Naturalmente sarà l’host a dover gestire le attività principali come l’avvio di missioni e le conversazioni con i personaggi secondari, ma un gruppo di amici sarà sempre pronto ad aiutare: nel video che vi proporremo di seguito potrete vedere il gameplay in cooperativa con 5 utenti in contemporanea.

Per rendere tutto ciò possibile è stata disattivata la pausa durante i menù dell’inventario: i fan potranno inoltre rendere il tutto più folle, in puro stile party game, abilitando anche la possibilità di eseguire battaglie PvP gli uni contro gli altri.

Gli autori della mod hanno comunque sottolineato che non si tratta di un lavoro perfetto e che potrebbero capitare bug, crash o altri errori che semplicemente «non possono essere sistemati» data la natura dell’espansione, ma che comunque funziona e divertirà i giocatori.

Non appena Skyrim Together Reborn sarà disponibile, gli autori pubblicheranno il tutto su una pagina dedicata nel popolare sito NexusMods: nel frattempo, è possibile scoprire tutti i dettagli e le istruzioni al seguente indirizzo.

Ricordiamo che un lavoro simile è stato realizzato di recente anche su Elden Ring, affrontabile in cooperativa con un gruppo di 4 giocatori.

Qualora invece voleste scoprire una versione di Skyrim adatta agli standard moderni, potrebbe interessarvi una mod in grado di trasformarlo in un nuovo gioco next-gen.