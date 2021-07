Skyrim, il “sequel” nell’Antica Roma è scaricabile da ora

The Elder Scrolls V Skyrim è forse il capitolo più amato della saga di action RPG fantasy di Bethesda, visto che da ora è disponibile una sorta di “sequel” del gioco (le virgolette sono d’obbligo).

Il titolo, disponibile da anche su console Switch, ha infatti avuto un supporto realmente sorprendente da parte dei modder, sin dal giorno del lancio.

In molti ricorderanno la mod Assault on Valenwood, grazie alla quale avevamo esplorato zone di Tamriel mai viste prima.

Senza contare la divertente mod pubblicata ad aprile di quest’anno che permetteva finalmente ai giocatori di accarezzare i cani.

Ora, a partire dalla giornata di oggi, 28 luglio 2021, è disponibile The Forgotten City, una mod divenuta un vero e proprio titolo standalone.

Questi riprende le meccaniche alla base di Skyrim e le trasforme in una vera e propria avventura investigativa unica nel suo genere.

Ambientato in una vera e propria città durante gli anni dell’Impero Romano, il giocatore sarà chiamato a scoprire chi ha trasformato in statue d’oro ogni essere umano in una cittadella sotterranea basata sulle antiche rovine Dwemer.

The Forgotten City racconterà quindi una storia mai vista prima, offrendo però un comparto tecnico e delle meccaniche di gioco prese di peso dallo Skyrim originale.

Sarà infatti possibile usare l’arco o uccidere i nemici in modalità silenziosa, così come dialogare coi vari NPC tramite il consueto sistema a risposta multipla.

The Forgotten City è disponibile da ora su PC (via Steam), oltre che su Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 e PS5.

Una versione Switch è prevista genericamente per il terzo trimestre del 2021, sebbene al momento manchi una data di uscita più precisa.

