The Elder Scrolls Skyrim: ecco come esplorare una provincia di Tamriel inedita

Dalle montagne di Markarth alle paludi di Riften, c’è una varietà impressionante di luoghi da esplorare in The Elder Scrolls V: Skyrim. Tuttavia, nonostante le sue dimensioni ragguardevoli, Skyrim è solo una parte dell’enorme mondo di Tamriel e la sua mappa non include luoghi presenti in altri capitoli della serie di Elder Scrolls (come ad esempio come Morrowind e Cyrodiil).

Vi è un altro luogo lontano dalle coste di Skyrim chiamato Valenwood, noto per essere la terra natia della razza Bosmer. Ora, una nuova e sorprendente mod per Skyrim consente ai giocatori di esplorare quest’area inedita dell’universo fantasy, unendoci alla lotta contro l’opprimente egemonia di Thalmor.

La nuova mod chiamata Assault on Valenwood ci dà modo di esplorare un mucchio di scenari inediti realizzati per l’occasione (via GR). Questo contenuto scaricabile – rigorosamente non ufficiale – è compatibile con Skyrim: Special Edition versione 1.5.73 (e successive) e richiederà ai giocatori di avere tutti i DLC usciti sino ad ora, inclusi Dawnguard, Dragonborn e Hearthfire.

Per iniziare la missione principale in Assault on Valenwood, i giocatori devono recarsi nella città di Solitude di Skyrim e trovare l’area del porto. Una volta che salirete a bordo di una nave chiamata The Avenger, dovete cercare una botola e aprirla. La mod ha una dimensione di 2,6 GB ed è scaricabile qui.

Vi ricordiamo anche che una mod appena pubblicata permetterà finalmente ai giocatori di accarezzare i cani (proprio tutti), una feature molto richiesta dalla community di giocatori del titolo ZeniMax.

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, lo ricordiamo, è la riedizione del titolo da tempo disponibile anche su PlayStation 4 e Xbox One.