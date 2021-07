Skyrim, scovata una creatura misteriosa congelata nei ghiacci

The Elder Scrolls V Skyrim è un gioco che non smette di sorprendere, tanto che da poco un giocatore ha fatto una scoperta realmente sorprendente in una delle regioni esplorabili del titolo Bethesda.

Il titolo, disponibile da diversi mesi anche su console Switch, è divenuto con il tempo un cult, tanto che una miriade di giocatori stanno scoprendo ogni giorno nuovi dettagli e curiosità sul gioco.

Un fan ha deciso addirittura di trasformarlo in un titolo next-gen grazie a Unreal Engine 5, tanto è invecchiato bene.

Del resto, Skyrim sembra non aver perso un grammo del suo fascino anche a molti anni dalla sua uscita, anche e soprattutto dal punto di vista puramente tecnico.

In un post caricato di recente su Reddit, l’utente u/Pattypuss (via Game Rant) ha affermato di essere riuscito a scovare una creatura mastodontica congelata in un enorme ghiacciaio.

Bloccato tra enormi strati di ghiaccio, il mammut sembra anche avere alcune frecce e lance spezzate che sporgono dal suo corpo, come a seguito di una battaglia.

Anche la sua bocca aperta, in quella che sembra essere una smorfia di dolore, suggerisce che l’animale sia morto dopo un attacco, prima di congelarsi.

Il mammut è stato avvistato tra le località settentrionali di Dawnstar e Winterhold di Skyrim, entrambe situate nelle regioni più fredde della mappa.

Sebbene l’utente non abbia rivelato specificamente dove si trova il mammut, il fatto che sia stato avvistato all’interno di un grande ghiacciaio suggerisce che la costa da Dawnstar sia il luogo da scandagliare.

Ricordiamo anche che un collezionista si è voluto assicurare al prezzo di ben 600 dollari una copia sigillata di Skyrim su Xbox 360.

Un altro fan ha invece deciso di dimostrare tutto amore verso l’RPG di Bethesda facendosi intagliare su legno a mano la mappa di Skyrim.

Infine, avete già visto anche che Geralt di Rivia ha iniziato a solcare le lande di Tamriel?