Silent Hill, svelato l’ordine cronologico della saga

Silent Hill è una saga horror tra le più famose di sempre, dopo il suo debutto sulla prima console PlayStation nel 1999.

A differenza del franchise di Resident Evil, che a quanto pare gode ancora di ottima salute, la serie Konami è stata purtroppo resa dormiente dal publisher giapponese.

Sono anni infatti che gli appassionati attendono al varco un nuovo episodio, nonostante ad oggi non se ne sappia ancora nulla (sebbene le voci circolanti su un fantomatico remake si rincorrano da mesi).

Nell’attesa quindi di scoprire se e quanto la serie tornerà sulle scene, via Reddit i fan hanno stilato la lista dei vari capitoli di Silent Hill, disposti nell’ordine cronologico esatto degli eventi (quindi, non in base alla loro uscita sul mercato).

Un'immagine di Downpour.

Poco sotto, l’elenco in questione:

Silent hill Origins

Silent Hill

Silent Hill 2

Silent Hill 3

Silent Hill 4 The Room

Silent Hill Homecoming

Silent Hill Downpour

Come sottolineato anche nei commenti del post originale, Silent Hill: Shattered Memories (uscito per console Nintendo Wii e PSP) è considerato non canonico, raccontando di fatto una storia non appartenente alla lore originale Konami.

In basso, invece, trovate la lista dei vari capitoli principali in base all’ordine di uscita:

Silent Hill

Silent Hill 2

Silent Hill 3

Silent Hill 4

Silent Hill Origins

Silent Hill Homecoming

Silent Hill Shattered Memories

Silent Hill Downpour

Le liste non includono ovviamente P.T./Silent Hills, il gioco a cura di Hideo Kojima e Guillermo del Toro che purtroppo non ha mai visto la luce.

Come saprete, il progetto è stato infatti brutalmente cancellato a seguito della rottura tra Kojima e Konami, diventando però col tempo un vero e proprio cult tra i giocatori rimasti orfani di questo rilancio del franchise a cura del papà di Metal Gear Solid.

Ma non solo: Konami non parteciperà all’E3 2021, visto l’azienda giapponese ha deciso di saltare l’appuntamento (e con lei, le possibilità di un annuncio di un nuovo capitolo della sua serie horror).

