Resident Evil Village con le infermiere di Silent Hill? Proprio così

Resident Evil Village è disponibile da pochi giorni, imponendosi come uno dei capitoli recenti più riusciti della saga horror targata Capcom.

L’ottavo capitolo della serie ha infatti colpito nel segno, proseguendo la storia del protagonista Ethan Winters.

Ora, dopo la divertente isola di Animal Crossing a tema Village, qualcuno ha realizzato una mod realmente sorprendente.

Cocasze ha rilasciato una mod piuttosto interessante, che sostituisce il temibile Heisenberg con il leggendario Dante di Devil May Cry 5.

Considerando che il gioco è basato su RE Engine, il modello poligonale si lega alla perfezione.

Poco sotto, alcune immagini che mostrano il risultato finale:

Ma non solo: l’utente Wheezer123 ha rilasciato anche una seconda mod che porta le storiche infermiere di Silent Hill nel gioco Capcom.

Inutile dire che anche in questo caso la loro presenza sembra essere innestata in maniera del tutto logica e contestuale.

Entrando leggermente più in dettaglio, la mod di Silent Hill cambia i nemici nel seminterrato del castello innestando le infermiere della saga Konami.

È una mod semplice che la maggior parte dei fan apprezzerà (considerando anche e soprattutto che da tempo non abbiamo un nuovo capitolo di Silent Hill.

Potete scaricare Silent Hill Nurses Mod da questo link e la Devil May Cry 5 Dante Mod da questo indirizzo (e buon divertimento).

Avete già letto anche che in queste ore sarebbe emerso il numero esatto di DLC in arrivo per Resident Evil Village (che a quanto pare non sarebbero neanche pochi)?

Ma non solo: in queste ore abbiamo pubblicato uno speciale nato in primis dalla polemica circa la presunta scarsa longevità dell’ottavo capitolo di Biohazard.

Infine, sulle nostre pagine trovate anche la classifica dei migliori e peggiori capitoli del franchise di Resident Evil.