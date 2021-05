Silent Hill vi manca? Steam ha la soluzione, ed è gratis

Su Steam è possibile riscattare senza alcun costo aggiuntivo Critters For Sale, un titolo horror con elementi investigativi ottimo per rivivere le atmosfere di Silent Hill.

La saga del publisher di Metal Gear Solid è assente dagli scaffali da parecchi anni, nove se consideriamo Book of Memories come l’ultimo episodio, sette prendendo atto della sfortunata parentesi P.T. diretta da Hideo Kojima.

Sappiamo che Konami non parteciperà all’E3 2021, e i motivi sembrano comprensibili : l’azienda giapponese ha deciso di saltare l’appuntamento per dedicarsi con maggiore impegno ad alcune IP “chiave” della sua scuderia.

Questa decisione ha messo definitivamente a tacere le speranze dello zoccolo duro dei fan, che aspettavano di vedere un nuovo capitolo di Silent Hill proprio in occasione della fiera videoludica, alla quale l’editore avrebbe dovuto presenziare.

Critters For Sale vi consentirà di immergervi in atmosfere perturbanti dalle forti tinte horror, in attesa che qualcosa si muova per quanto riguarda lo storico franchise di Konami.

Il titolo si articolerà in cinque episodi, ognuno dotato di un protagonista diverso, e il primo è già disponibile gratuitamente su Steam.

Se volete soddisfare subito la vostra curiosità, ecco un video che vi chiarirà le idee su quello che il gioco ha in serbo per voi:

Lo sviluppatore Sonoshee ha creato un prodotto difficile da descrivere: alcune dinamiche ricordano quelle di Disco Elysium, soprattutto i meccanismi legati alle scelte morali, mentre le atmosfere pregne di ansia e oppressione non possono fare a meno di richiamare alla memoria quelle di Silent Hill (via PcGamesN).

Nel corso dell’avventura ci troveremo a fronteggiare una forza oscura e sconosciuta, che metterà alla prova ognuno dei cinque personaggi, con la possibilità di un epilogo negativo se alcune scelte dovessero rivelarsi sbagliate.

I fan di prodotti come The Silver Case, Virtue’s Last Reward e, naturalmente, la già citata IP horror del publisher di Metal Gear Solid, non possono perdersi l’occasione di dare una possibilità a Critters For Sale.

Se volete approfondire, potete trovare ulteriori dettagli sulla pagina Steam del gioco.

Agli amanti dei survival horror ancora impegnati con Resident Evil Village è bene comunicare che, grazie a una nuova mod, è possibile portare un “pezzo” di Silent Hill anche nell’ultima avventura di Ethan Winters.

Sapevate che il primissimo episodio della serie ha rischiato di andare perduto per sempre in seguito alla chiusura di alcuni store di PlayStation? Fortunatamente, Sony ha rapidamente effettuato un dietrofront che ha messo il titolo al riparo da ulteriori pericoli.

L’attesa per il prossimo capitolo inizia a farsi sentire, ma nel mentre è possibile tuffarsi ancora una volta nel passato di Silent Hill dando un’occhiata alla nostra classifica dei migliori episodi.