Silent Hill potrebbe tornare, ma non è detto che sarà un videogioco

Quando si parla di Silent Hill c’è inevitabilmente una serie di generazioni di videogiocatori che drizzano le antenne, tanto è amata la storica saga Konami.

Una di quelle saghe che, insieme a Metal Gear Solid che ha avuto una vita più lunga, sono rimaste in sospeso dopo la debacle degli ultimi anni dell’azienda nipponica.

Anche se, lo scorso anno, una clamorosa indiscrezione dava in sviluppo un remake del terzo capitolo delle imprese di Solid Snake, con anche un Silent Hill a corredo da parte di Konami.

E giusto qualche ora fa Konami ha rinnovato il marchio per la sua storica saga di survival horror, facendoci sperare che qualcosa si stia muovendo.

Quella del rinnovo del trademark è un’operazione solitamente solo burocratica, che serve all’azienda a non perdere i diritti sui propri brand.

Anche se, a volte, questo tipo di manovre possono nascondere dei dettagli interessanti che possono farci capire cosa succederà nel futuro di un franchise.

Come riporta VGC, infatti, il recente rinnovo del marchio di Silent Hill in Giappone sarebbe collegato a dei progetti che non sono strettamente videoludici.

Tra i molteplici rinnovi fatti da Konami, quello relativo alla saga horror è legato a “software di gioco”, “apparecchi per la realtà virtuale”, ma anche a numerosi prodotti e servizi che non sono videogiochi.

Come accennato poco sopra sappiamo che l’azienda nipponica starebbe lavorando a dei nuovi Silent Hill ma o non saranno videogiochi, oppure saranno esperienze molto particolari come la realtà virtuale.

Questi marchi coprono ovviamente anche tutto il mondo del merchandise e delle produzioni di vario tipo come i film, ad esempio, e in generale tutto quello che porta il marchio “Silent Hill” sopra.

Anche perchè Konami sembra essere molto attiva con i suoi franchise, come ha dimostrato di recente con un contest.

Il nuovo gioco del creatore di Silent Hill, invece, sarà molto diverso dal suo storico titolo, con un twist molto particolare.

Ma in una recente intervista ha svelato di voler tornare a fare un gioco simile al suo cult, prima o poi.