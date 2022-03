Silent Hill sta per tornare? C’è un aggiornamento importante

Una delle saghe più iconiche di Konami che i fan vorrebbero veder tornare al più presto è sicuramente Silent Hill: il franchise ha infatti contribuito a rivoluzionare il genere survival horror e non è mai stato dimenticato dagli appassionati.

Nonostante molteplici speculazioni e voci di corridoio, al momento il publisher non ha però fatto trapelare alcun annuncio ufficiale riguardante un futuro capitolo di Silent Hill, causando comprensibile frustrazione per una serie ferma ai box da davvero troppo tempo.

Indiscrezioni arrivate negli ultimi mesi dello scorso anno avevano già segnalato come ci fossero lavori in corso non solo per il ritorno della saga horror, ma anche per un revival di Metal Gear Solid 3, ma al momento dagli studi di sviluppo non è trapelata alcuna conferma in merito.

Qualcosa però potrebbe essersi finalmente mosso: come riportato da DualShockers, alcuni appassionati particolarmente attenti non si sono lasciati sfuggire un aggiornamento molto importante.

L’utente Reddit LongJonSiIver ha infatti sottolineato che il publisher ha deciso di rinnovare a sorpresa i copyright di alcune delle sue IP più importanti, ma rimaste inutilizzate da tempo: potete osservare i marchi voi stessi al seguente indirizzo, in lingua giapponese.

Il nome di maggior rilievo che è possibile notare è indubbiamente quello di Silent Hill, il cui marchio è stato rinnovato proprio oggi 15 marzo insieme ad altre proprietà di Konami Digital Entertainment.

Considerando che da diverso tempo si vocifera su un nuovo capitolo in arrivo, che secondo indiscrezioni potrebbe essere realizzato da Bloober Team, si tratta di un aggiornamento significativo che potrebbe lasciare intendere novità in arrivo per i prossimi giorni.

Ovviamente occorre anche ricordare che il rinnovo di un marchio non significa necessariamente la possibilità di annunci in arrivo, ma può anche essere anche un semplice modo per tutelare i propri franchise per il futuro. Il tempismo appare però certamente molto interessante: vi terremo naturalmente aggiornati sulle nostre pagine in caso emergano ulteriori novità.

Vedremo come sarà ricevuto l’eventuale nuovo capitolo, considerando che molti appassionati non riescono ancora ad accettare la cancellazione di Silent Hills, il progetto guidato da Hideo Kojima e Guillermo Del Toro: proprio il regista ha già chiarito che non avrà nulla a che fare con il nuovo episodio della saga.

Chissà se sarà presente anche in questo episodio anche l’iconico Pyramid Head, un personaggio diventato così popolare da aver spinto il suo stesso artista a pentirsi di averlo creato.