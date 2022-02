Silent Hill, il suo creatore vorrebbe fare un gioco simile al suo horror cult

Silent Hill è un nome che gli appassionati di videogiochi ricordano sempre con tanta nostalgia, e che ogni tanto ritorna nella speranza di un remake.

Il franchise di Konami è rimasto in silenzio per tantissimo tempo, e da altrettanto tempo i giocatori evocano un ritorno in quelle atmosfere cupe.

Abbiamo sfiorato la possibilità di un ritorno con Silent Hills, il progetto di Hideo Kojima e Guillermo del Toro che, però, è naufragato.

Al momento, invece, dobbiamo accontentarci di videogiochi che omaggiano, si ispirano, e a volte sembrano addirittura uno spin-off di Silent Hill.

Keiichiro Toyama, leggendario creatore di Silent Hill, è al lavoro su altri progetti con il suo nuovo studio di sviluppo, ma non ha mai dimenticato la sua opera più famosa.

Durante una sessione di domande e risposte con Bokeh Game Studio, Toyama è stato interrogato riguardo Silent Hill.

Se Silent Hill non potrà mai tornare perché Konami non è interessata a farlo, ci sarà mai un videogioco simile? Ecco cosa ha risposto Toyama:

«Un giorno vorrei fare qualcosa con temi da horror psicologico classico come ho fatto con Silent Hill. Tuttavia, preferirei farlo quando lavoro con risorse davvero limitate […] Ora, abbiamo lo staff con le abilità per lavorare sull’azione. Voglio fare leva su quelle capacità per andare in un’altra direzione.»

Toyama si riferisce a Slitterhead, il titolo horror attualmente in sviluppo, nel quale il creatore del leggendario survival horror sta investendo tutte le sue energie.

Un titolo che cambierà le carte in tavola, stando a quanto dichiarato recentemente dallo studio in un aggiornamento sull’avanzamento dello stato dei lavori.

Di recente c’è stato anche un ritorno di Silent Hill 3 ma, vi avvisiamo, non è assolutamente quello che potete immaginarvi.

Pyramid Head è uno dei personaggi più amati del franchise, ma il suo creatore si è recentemente espresso in maniera negativa sulla sua creazione.