Il nuovo gioco dell’autore di Silent Hill vuole essere molto diverso da Silent Hill

Silent Hill è sicuramente uno dei franchise più amati dal pubblico appassionato del genere horror nei videogiochi e, ogni volta che viene rievocato alla memoria, suscita un profondo sentimento di nostalgia.

La serie è ferma da tantissimo tempo, anche se le speranze dei fan non si sono ancora sopite, nella prospettiva di un qualche tipo di remake o addirittura di un ritorno del brand in una veste completamente nuova.

Proprio quest’ultimi avevano visto la luce in fondo al tunnel con Silent Hills, progetto che coinvolgeva Kojima e Guillermo del Toro, ma che adesso è stato sepolto.

Keiichiro Toyama, creatore stesso di Silent Hill, è al momento a lavoro su un nuovo titolo, chiamato Slitterhead.

Si tratterà ovviamente di un altro gioco horror che promette di poter dare delle belle soddisfazioni e di cambiare le carte in tavola.

Toyama è tornato a parlare del suo nuovo progetto, spiegato come questo differirà dai suoi scorsi titoli come Silent Hill.

Su Gamesradar leggiamo che l’autore aveva il desiderio di «fare qualcosa di diverso» e che una delle ragioni dietro questa decisione è la volontà di passare a un «un gioco in terza persona con influenze horror», lasciando da parte l’horror psicologico.

Nonostante tutto il nuovo Slitterhead avrà comunque delle somiglianze con Silent Hill, una in particolare: i mostri dai comportamenti umani.

Toyama ha motivato la scelta di continuare con l’introduzione di aspetti in continuità con l’essere umano delle creature con queste parole:

«In un videogioco, il processo di creazione di un mostro davvero spaventoso, implica la costruzione di ‘qualcosa di soprannaturale e intenzionalmente trascendentale‘, progettato per far provare soggezione ai giocatori, e le creature che possono imitare gli umani sono un punto di partenza particolarmente forte per questo».