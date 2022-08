Silent Hill potrebbe essere mostrato molto presto: ecco quando

Sono ormai mesi che circola voce circa il ritorno della saga di Silent Hill, un franchise che Konami ha ‘congelato’ in attesa di tempi migliori.

L’annuncio di un nuovo progetto legato alla serie (che potete acquistare con consegna rapida su Amazon) si sta facendo attendere, sebbene nelle ultime ore è emersa una nuova indiscrezione che sta mandando in fibrillazione i fan.

Dopo le prime conferme sui prossimi Silent Hill, sembra proprio che il reveal del prossimo Silent Hill si terrà molto presto.

Già nelle scorse settimane il ben noto Dusk Golem aveva infatti reso noto che l’annuncio ufficiale del nuovo survival horror non era lontano, una notizia che troverebbe ora un’ulteriore conferma.

Come riportato anche da Gematsu, Konami ha annunciato la lineup per il Tokyo Game Show 2022, evento che si terrà in Giappone durante il mese di settembre.

La lista includerebbe un gioco non ancora annunciato e appartenente ad una serie molto amata. I fan non ci hanno messo molto a fare due più due, ipotizzando che possa trattarsi proprio di Silent Hill.

Il giorno da segnare in rosso sul calendario sarebbe il 16 settembre, il quale vedrà la presenza del doppiatore Yuki Kaji (L’Attacco dei Giganti, My Hero Academia e Psycho-Pass). Solo allora scopriremo se Konami ha davvero in serbo l’annuncio che i fan dei survival horror aspettano ormai da troppi anni.

Il Tokyo Game Show 2022 si terrà in ogni caso dal 15 al 18 settembre al Makuhari Messe di Chiba, in Giappone.

Del resto, il publisher giapponese ha tantissime saghe nel suo portfolio, le quali stanno per invadere Steam anche con dei non meglio precisati ‘nuovi giochi’.

Ma non solo: un fan ha dato vita a un remake di Silent Hill 2 nello splendore dell’Unreal Engine 5, davvero molto bello da vedere.

Infine, il regista del lungometraggio del 2006 di Christophe Gans, ha dichiarato di aver scritto una sceneggiatura per un altro film della serie horror dedicata al videogioco Konami.