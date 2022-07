Silent Hill, forse abbiamo una data per il reveal del nuovo gioco

Da mesi si parla del ritorno della saga di Silent Hill, un franchise che Konami sembra aver parcheggiato in un angolo in attesa di tempi migliori.

In assenza dell’annuncio di un nuovo progetto legato alla serie (che potete acquistare con consegna rapida su Amazon), sembra che qualcosa si stia muovendo nella giusta direzione.

In attesa che le conferme ufficiose sul prossimo Silent Hill diventino realtà, un vecchio insider del settore ha rivelato quando potremo vedere il nuovo – o, a quanto pare, i nuovi – giochi in azione.

Come riportato anche su Reddit, il ben noto Dusk Golem avrebbe infatti reso noto che il reveal del prossimo Silent Hill si terrà a settembre, in concomitanza con il Tokyo Game Show.

AestheticGamer – che, lo ricordiamo, aveva annunciato il ritiro dal mondo dei leak diversi mesi fa – ha riportato che «probabilmente non dovrei dire nulla, perché al momento non so quando il gioco verrà svelato. […] Sono davvero sospettoso verso il Tokyo Game Show, vista la lista degli espositori che è stata rilasciata e alcune delle aziende presenti».

Dusk Golem ha poi aggiunto: «All’inizio del 2021 qualcuno di cui mi fido molto mi ha detto che il gioco non sarebbe stato rivelato nel 2021 e di non aspettarmelo, quindi non l’ho mai fatto. E ora che ne so di più, e soprattutto vedendo la lista degli espositori…»

«Tutte le aziende che so essere coinvolte in Silent Hill sono presenti al prossimo Tokyo Game Show, per la prima volta tutte insieme, e tra queste ci sono anche compagnie per le quali si tratterà del primo TGS in assoluto, quindi sono davvero sospettoso. Si tratta comunque di speculazioni (anche se basate sulla conoscenza di alcune cose) oltre che di una sensazione istintiva.»

Il Tokyo Game Show 2022 avrà inizio giovedì 15 settembre e terminerà domenica 18 settembre: molto probabile, seppure assolutamente non confermato, che durante queste giornate potremo effettivamente saperne di più sul nuovo horror.

Ricordiamo anche che il nuovo Silent Hill ufficiale dovrebbe includere nuovi finali e animazioni, ma al lancio potrebbe essere un’esclusiva PS5.

Restando in tema, il regista del lungometraggio del 2006 di Christophe Gans, ha dichiarato di aver scritto una sceneggiatura per un altro film della serie.

Nell’attesa di saperne di più, avete visto anche il bellissimo remake in Unreal Engine 5 del primissimo capitolo della saga targata Konami?