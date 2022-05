Silent Hill 2 sta per tornare? Ci sono conferme sul remake (e sui nuovi giochi)

Continuano a farsi sempre più insistenti le voci che vorrebbero un ritorno in grande stile di Silent Hill 2, ancora oggi uno degli horror più amati di sempre e che potrebbe avvicinare anche il moderno pubblico al franchise.

Il popolare capitolo della saga di Konami, reso disponibile anche nella Silent Hill HD Collection (potete acquistarla con consegna rapida su Amazon), è infatti tornato prepotentemente al centro delle discussioni dopo un recente leak, che sembrerebbe aver confermato tanti progetti in arrivo.

Il celebre insider Dusk Golem aveva infatti pubblicato i primi screenshot del progetto, cancellati dopo poche ore per una violazione del copyright e aumentato così i sospetti che le indiscrezioni fossero reali.

Nella scorsa giornata vi avevamo invece segnalato un altro insider, Nate the Hate, che sottolineava come uno dei titoli in sviluppo fosse un remake di Silent Hill 2, da parte di Bloober Team: in queste ore sono arrivate ulteriori conferme importanti a supporto di tale indiscrezione.

Il giornalista Jeff Grubb ha infatti sottolineato che le informazioni riportate corrisponderebbero con le informazioni in suo possesso, sottolineando come tutti i leak stiano combaciando con le voci di corridoio.

Un ulteriore indizio, secondo Grubb, sull’esistenza di questo ambizioso titolo è la misteriosa cancellazione dell’appuntamento E3 di Konami: il publisher sembrava aver infatti programmato un grande annuncio, che avrebbe potuto essere proprio Silent Hill 2 Remake.

This is the stuff I've heard, and it comes from multiple different sources. Not all of my sources are primary, but everything is mostly lining up. To me, the biggest indicator is the stuff I've seen lines up with Konami doing a big reveal at E3 last year before it pulled out. https://t.co/GzUb3jzrwX

— Jeff Grubb (@JeffGrubb) May 16, 2022