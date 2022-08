Silent Hill 2 Remake in Unreal Engine 5 è il sogno dei fan

Silent Hill 2 è uno dei capitoli più amati del franchise di survival horror di Konami, se non il più amato in assoluto (per motivi che sono noti anche ai sassi).

In assenza dell’annuncio di un nuovo progetto legato alla saga (che potete acquistare con consegna rapida su Amazon), gli appassionati sognano da tempo un remake di un episodio classico, magari proprio il secondo.

Quindi, dopo il bellissimo remake in Unreal Engine 5 del primo capitolo della saga horror targata Konami, ecco che ne arriva un altro di tutto rispetto.

In attesa che le conferme sul prossimo Silent Hill diventino ufficiali, un fan ha dato vita a un remake di SH2 nello splendore dell’Unreal Engine 5.

Come riportato anche da DSO Gaming, lo youtuber Silent34 ha condiviso un video che mostra il classico Silent Hill 2 ricreato con il performante motore grafico di Epic.

In pratica, Silent34 ha ricreato un paio di scene in Unreal Engine 5, visto che l’obiettivo del content creator era quello di spingere il gioco originale ai limiti grazie a un motore grafico moderno.

Per migliorare le texture originali, l’artista ha utilizzato anche tecniche di AI, oltre ad utilizzare alcuni riflessi di ray-tracing.

Ma non solo, visto che Silent34 ha anche aggiunto ombre dinamiche e un sistema di illuminazione davvero migliorato.

Inoltre, questo progetto di fan include una visuale in prima e una in terza persona, oltre all’inquadratura classica del gioco originale.

Il risultato finale è un gioco molto simile al Silent Hill 2 originale, ma anche un rifacimento assolutamente verosimile del grande classico.

Restando in tema, il nuovo Silent Hill ufficiale dovrebbe includere nuovi finali e animazioni, ma al lancio potrebbe essere un’esclusiva PS5.

Ma non è tutto: alcune settimane fa il regista del film del 2006 di Silent Hill, Christophe Gans, ha dichiarato di aver scritto una sceneggiatura per un altro lungometraggio della serie.