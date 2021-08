Silent Hill, nuovo annuncio di Konami (no, non è il nuovo capitolo)

Da mesi si chiacchiera insistentemente circa un ritorno della serie survival horror di Silent Hill, parcheggiata da Konami in attesa di tempi migliori.

Inizialmente, l’annuncio della partnership tra Bloober Team – team di sviluppo di The Medium – e il publisher nipponico aveva lasciato ben sperare, per poi risolversi in un nulla di fatto.

Inoltre, sono in molti a credere ancora che Abandoned, il misterioso titolo di Blue Box Games, sia in realtà un nuovo Silent Hill sotto mentite spoglie.

Del resto, Konami avrebbe davvero in mente lo sviluppo di uno o più capitoli della serie, sebbene al momento l’annuncio ufficiale latita in maniera preoccupante.

#Silenthill Embroidered Hoodie is hitting the store for pre-order on August 5th🔥 Get ready! pic.twitter.com/Rq50WV0gQ2 — OfficialKonamiShop (@KonamiShop) August 4, 2021

Ora, quasi a voler mettere il proverbiale dito nella piaga, il Konami Shop ha presentato nuovi capi di vestiario a tema Silent Hill (via Siliconera).

Si tratta di una (bellissima) felpa con cappuccio di colore nero, con alcune sfumature rosse atte a rappresentare i simboli e alcune frasi storiche apparse nei giochi originali.

La parte anteriore e posteriore della felpa trae ispirazione da Silent Hill 2, con Pyramid Head visibile sul retro davanti al classico simbolo della serie.

Sul braccio destro è possibile leggere la frase “C’era un buco qui”, mentre sulla parte anteriore la citazione prosegue con “Ora non c’è più”, sempre in riferimento all’avventura di James Sunderland.

I preordini della felpa con cappuccio griffata Silent Hill prenderanno il via solo ed esclusivamente nel negozio ufficiale di Konami a partire dal 5 agosto 2021 (ossia durante la giornata di domani).

Non ci resta che sperare che il florido merchandise dedicato alla serie sia in qualche modo un’anticipazione di qualcosa di “grosso”, magari proprio nel corso delle prossime settimane.

A giugno Konami aveva anche annunciato uno skateboard a tema in edizione limitata, sempre basato sulla saga horror.

Senza parlare della suggestiva T-Shirt di colore nero con motivi rossi ispirati alla famosa serie horror.

Di recente anche il leggendario Keiichiro Toyama (il creatore di Silent Hill e Siren) ha commentato i rumor sul ritorno del franchise.