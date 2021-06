Silent Hill, Konami svela una nuova T-Shirt (con uno sfondo misterioso)

Un nuovo annuncio del Konami Shop relativo al merchandise di Silent Hill ha riacceso l’entusiasmo della community, dato che la compagnia ha deciso di utilizzare uno sfondo unico.

Dato che molti fan continuano ad essere convinti che il misterioso Abandoned possa in realtà essere un capitolo segreto della saga di Silent Hill, il post dello store non è passato decisamente inosservato.

Lo store aveva anticipato che nella giornata odierna sarebbero arrivati nuovi articoli a tema, dopo aver anticipato che il primo sarebbe stato un particolare skateboard.

Nonostante le smentite arrivate dal team che sta realizzando Abandoned, con il director che si è mostrato in video per dimostrare di non essere Hideo Kojima, i fan non hanno perso le speranze che un nuovo capitolo possa effettivamente essere in sviluppo.

Konami ha utilizzato uno sfondo misterioso per pubblicizzare la T-Shirt di Silent Hill.

In un post pubblicato sul proprio account Instagram, Konami ha svelato una T-Shirt di colore nero con motivi rossi ispirati alla famosa serie horror.

Ma non è stata la T-Shirt in sé di Silent Hill ad aver attirato l’attenzione del pubblico, quanto il misterioso sfondo utilizzato per presentarla:

Nell’immagine è possibile infatti osservare una foresta ricoperta di nebbia: sono in molti dunque a sospettare che questa foto possa rappresentare una possibile prova di novità in arrivo.

Non solo, ma il trailer realizzato per pubblicizzare Abandoned presentava proprio una foresta molto simile a quella utilizzata in questa circostanza, il che sicuramente sta contribuendo a riaccendere la speculazione nei confronti del titolo di Blue Box Game Studios.

Non sappiamo se la foto sia stata scelta per caso, se stiano preparando davvero un annuncio o se, magari, Konami abbia deciso di scherzare su quanto stia accadendo scegliendo un’immagine dal tema molto simile: quel che è certo è che i fan hanno dimostrato ancora una volta di aspettare con ansia novità su Silent Hill.

D’altronde, non sarebbe la prima volta che Konami faccia un’operazione del genere: l’annuncio del nuovo merchandise era stato anticipato proprio quando i fan stavano indagando sul titolo di Blue Box.

La stessa software house, dopo aver fatto un teaser inevitabilmente male interpretato, aveva comunque chiarito che il vero nome di Abandoned non è Silent Hill e non sono coinvolti con Konami

Qualunque sia la verità su Abandoned, toccherà aspettare qualche giorno prima di scoprirla: l’app trailer è stata rimandata a questo venerdì.