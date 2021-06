Silent Hill, l’annuncio di Konami è arrivato (ma non è quello che pensate)

Le ultime giornate sono state decisamente particolari per i fan di Silent Hill dopo il «caso» Blue Box Game Studios, con tantissimi appassionati convinti che presto sarebbe arrivato l’annuncio di un nuovo gioco.

Effettivamente, la casa di Silent Hill ha da poco svelato novità in arrivo per il franchise sul proprio store ma, contrariamente a quanto speravano i fan, non sarebbero legate ad un nuovo titolo della serie.

Come riportato da Game Rant, tramite i propri canali social, Konami ha appena annunciato la nuova serie di merchandise legata a Silent Hill, che sbarcherà sul loro store ufficiale a partire dal 23 giugno.

In particolare, è stato svelato che arriverà uno skateboard a tema in edizione limitata, i cui pre-ordini inizieranno proprio quando arriveranno i nuovi oggetti a tema sullo store.

Something wicked is rolling into our shop next week. We are launching a SILENT HILL MERCH collection along with this amazing Limited Series Skateboard to celebrate… pic.twitter.com/wtjxmw9MvY — OfficialKonamiShop (@KonamiShop) June 20, 2021

Le novità sullo store hanno interessato particolarmente i fan, che recentemente hanno sospettato che Konami e Hideo Kojima siano coinvolti nello sviluppo di un titolo di Silent Hill esclusivo per PS5: sono ormai sparse a macchia d’olio molteplici teorie che lascerebbero intuire come Abandoned sia in realtà questo nuovo misterioso capitolo.

Anche se la vicenda è stata smentita dallo studio interessato, Konami non aveva ancora fatto alcun commento a riguardo, dunque l’arrivo del merchandise non è stato visto come casuale da gran parte degli utenti.

Il pubblico a questo punto sembra infatti diviso tra chi sospetta che questo tweet ponga definitivamente la parola fine a questa interessante speculazione su Silent Hill e chi pensa che Konami stia solo spargendo benzina sul fuoco, contribuendo ad alimentare un clima decisamente sospettoso ed intrigante.

Qualunque sia la verità, non mancherà molto per scoprirlo: il 25 giugno verrà diffusa una particolare app trailer, che mostrerà più nel dettaglio il gioco dei Blue Box Game Studios ed il vero titolo del prodotto.