Silent Hill torna? Il creatore Toyama pone una sola condizione

In un’intervista, Keiichiro Toyama – riconosciuto come creatore di Silent Hill – ha commentato i rumor sul ritorno del franchise.

Toyama, che in tempi più recenti ha lavorato a Gravity Rush 2 per PS4 ma è stato tra i fondatori del Team Silent, ha risposto ad una domanda sul revival e su come dovrebbe essere.

Il director ha lasciato da poco Sony per fondare un nuovo team di sviluppo indipendente, per cui non ha più legami con la proprietà intellettuali.

Il suo addio è avvenuto in seguito al ridimensionamento di Japan Studio, lo sviluppatore first-party più longevo della casa nipponica.

Parlando ai microfoni di Eurogamer.net, il creatore tra gli altri di Gravity Rush 2 si è trattenuto a discutere di come dovrebbe essere un nuovo Silent Hill.

«Parlando onestamente, non sono in una posizione tale da poter rispondere», ha spiegato Toyama in un primo momento.

«Ma, da una prospettiva personale, vedendo come negli ultimi anni ci sia stato P.T., potete vedere che non c’è necessariamente il bisogno di restare attaccati ad un sistema o stile specifico. Fintanto che il tema di Silent Hill, di come l’oscurità interiore della gente venga incarnata, continuerà, penso che qualunque cosa oltre a quello sia un territorio libero per l’esplorazione».

Insomma, Toyama sta dando così il suo benestare affinché – pur con il paletto sui temi – altri team di sviluppo si sentano liberi di esplorare generi e direzioni all’interno della saga.

Sembra questa, del resto, la strada scelta da Konami, che da tempo ha richiesto a diversi studi di fare le proprie proposte per il recupero della proprietà intellettuale.

Una delle strade che sembra essere stata scelta è quella che porta a Bloober Team, come confermato dall’accordo stretto pochi giorni fa dalle due realtà.

Bloober Team è uno studio polacco specializzato nel filone degli horror, con una qualità cresciuta nel tempo, come dimostrato da The Medium.

All’opera sulla serie ci sarebbe però anche un rinomato studio giapponese, sebbene non sia ancora chiaro di chi si tratti.