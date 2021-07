Silent Hill, due nuovi giochi in arrivo? Uno sarebbe di Bloober

Dopo l’annuncio della partnership tra Konami e Bloober Team, moltissimi fan di Silent Hill hanno iniziato a sperare che questo accordo potesse significare un ritorno in grande stile dell’amata saga horror.

Si vociferava infatti da diverso tempo che gli autori di The Medium potessero essere al lavoro su un nuovo episodio della saga e l’annuncio della collaborazione con Konami ha inevitabilmente riacceso le voci, che in queste ore avrebbero trovato nuove conferme.

Con un comunicato stampa, il publisher giapponese ha confermato che sta cercando di fare altre partnership per lavorare a nuove IP e a quelle già esistenti, lasciando dunque il dubbio su quale potesse essere il progetto di Bloober Team.

Tuttavia, alcuni mesi prima che l’accordo fosse ufficializzato, il team polacco aveva già comunicato di stare lavorando alla IP horror di un publisher molto importante, lasciando dunque intendere che potesse trattarsi proprio di Silent Hill.

In arrivo due nuovi giochi di Silent Hill?

A tal proposito, la testata Video Games Chronicles ha comunicato di aver ricevuto da fonti anonime delle conferme su quello che sarebbe il prossimo gioco di Bloober Team, confermando che sarebbero davvero al lavoro su un nuovo capitolo di Silent Hill.

Ma non sarebbe l’unica novità in arrivo: a quanto pare, Konami starebbe preparando anche un ulteriore episodio della saga horror, di cui però si starebbe occupando un altro team di sviluppo giapponese.

VGC infatti ha confermato nuovamente queste indiscrezioni, evidenziando che questo nuovo capitolo si «allontanerà» dagli episodi precedenti della serie, lasciando intendere che potrebbe anche trattarsi di uno spin-off.

Konami avrebbe scelto di seguire la strada dell’outsourcing per evitare di essere responsabile di eventuali nuovi flop, come accaduto nel caso di Metal Gear Survive, che ha di fatto messo un freno alla saga ideata da Hideo Kojima.

Inoltre, come anticipato dal comunicato stampa, questo percorso non sarebbe stato tracciato solamente per la saga horror, ma anche per altri franchise importanti del publisher che potrebbero presto tornare in azione, come il già citato Metal Gear Solid e Castlevania.

Al momento non sono arrivate conferme ufficiali da parte di Konami, quindi vi invitiamo a prendere questo rumor con le dovute precauzioni: nel caso dovessero arrivare annunci importanti, non mancheremo di tenervi aggiornati sulle nostre pagine.

Se l’indiscrezione venisse confermata, sarebbe dunque un’ulteriore conferma sul fatto che il misterioso Abandoned non è un capitolo segreto di Silent Hill, come del resto avevano già ammesso gli sviluppatori.

Nonostante l’annuncio di Konami legato alla saga non fosse quello che si aspettavano i fan della serie, potrebbero dunque essere pronte delle novità davvero importanti per il futuro dell’IP.

Chissà se uno di questi due titoli sarà legato allo sfondo utilizzato per pubblicizzare una T-Shirt di Silent Hill, mai utilizzato prima nella serie e che ha catturato l’attenzione degli utenti.