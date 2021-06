Abandoned non è il nuovo Silent Hill, ma il remake di un capitolo specifico?

Abandoned, il misterioso titolo horror diventato fonte di discussione in queste settimane, continua a far parlare di sé.

In molti pensano che il titolo sia in sviluppo da parte di Hideo Kojima, autore di Death Stranding, nonostante al momento non vi siano conferme ufficiali (nonostante i rumor siano comunque suggestivi).

Ora, una nuova teoria lascia intendere che il titolo possa in realtà essere un remake di un Silent Hill specifico, stando ad una interessante scoperta da parte di un utente.

La supposizione nasce da un errore di battitura apparentemente casuale che in realtà potrebbe nascondere «altro».

Dal post pubblicato da PlayStation Blog lo scorso 7 aprile, nel quale viene presentato il progetto Abandoned, una frase recita «We#re making sure the environmental quality is as close to the real thing as possible».

Come potete vedere coi vostri occhi, è presente un cancelletto/hashtag al posto dell’apostrofo vicino alle parole We#re making, cosa questa che potrebbe alludere alla parola «remaking», ossia rifacimento.

Il fatto che l’errore del cancelletto non sia stato corretto nel corso delle settimane è sicuramente sospetto, nonostante si tratta anche in questo caso di mere supposizioni (ancora una volta).

Avete già letto anche che Death Stranding Director’s Cut, versione next-gen del capolavoro di Kojima Productions,è stato valutato per PS5 dall’ente ESRB rivelando non solo la presunta finestra di lancio ma anche alcune meccaniche di gioco?