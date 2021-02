IP horror di un “publisher molto famoso”: a cosa lavora Bloober?

Bloober Team sta lavorando da oltre un anno ad una IP horror di un publisher molto noto, a quanto rivelato dal CEO Piotr Babieno in un’intervista concessa a GamesIndustry.

Lo studio polacco è appena uscito dallo sviluppo di The Medium, un horror disponibile per PC e Xbox Series X|S anche su Xbox Game Pass.

Ciononostante, c’è già un altro cantiere aperto presso la casa di Layers of Fear e Observer, come spiegato da Babieno.

«Stiamo lavorando da più di un anno su un altro progetto gaming, un’altra IP horror, e lo stiamo facendo con un publisher di videogiochi molto famoso», ha rivelato.

«Non posso dirvi chi. Non posso dirvi cosa sia il progetto, ma sono piuttosto sicuro che, quando la gente capirà che ci stiamo lavorando, sarà molto entusiasta».

Babieno ha aggiunto che la software house europea sta puntando ad ampliare la propria nicchia ed è per questo che «i nostri progetti futuri non saranno necessariamente giochi horror. Potrebbero esser chiamati thriller».

«Se pensate a Resident Evil 8, Hellblade 2, persino in alcuni modi The Last of Us… Questa è l’area in cui ci piacerebbe essere».

Il team di sviluppo ha già lavorato a titoli su licenza come Blair Witch ma in questo caso è interessante notare come Babieno abbia fatto riferimento esplicitamente ad un publisher gaming e non ad un’etichetta dell’intrattenimento in senso generale.

Ovviamente, specie dopo un The Medium da tanti ritenuto ispirato a quella serie (con tanto di coinvolgimento di Akira Yamaoka), una delle connessioni più immediate potrebbe essere il recupero di Silent Hill.

Yamaoka ha recentemente svelato di essere al lavoro su un altro horror da una IP molto famosa e non è da escludere che la sua collaborazione con Bloober Team possa venire portata avanti in futuro.

Il suo reveal dovrebbe avvenire in estate, per cui – dovesse davvero esserci una correlazione – questa non dovrebbe metterci ancora troppo a palesarsi.