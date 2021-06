Konami annuncia una partnership con Bloober (e forse c’entra Silent Hill)

Con un comunicato stampa, Konami ha appena annunciato una nuova partnership con Bloober Team, una software house specializzata nella produzione di videogiochi horror.

L’ultimo titolo del team polacco è stato The Medium, l’apprezzato titolo inizialmente in esclusiva per Xbox ma che a breve uscirà anche su PlayStation 5.

L’annuncio era infatti arrivato qualche settimana fa: il titolo è stato la prima vera esclusiva next-gen della console Microsoft.

Bloober Team aveva già anticipato che stava lavorando alla IP Horror di un publisher molto famoso: stando a questa partnership appena annunciata, il partner scelto sarebbe stato proprio Konami.

Konami ha annunciato una nuova partnership con Bloober Team, autori di The Medium.

Nonostante non ci sia stata la conferma ufficiale sul titolo a cui Bloober Team starebbe lavorando, stando a questo indizio è molto probabile che possa trattarsi di un nuovo capitolo di Silent Hill.

Nel suo comunicato stampa, Konami ha inoltre dichiarato che questa non sarà l’unica partnership che avvierà per lo sviluppo di nuovi titoli:

«Siamo eccitati all’idea di lavorare con Bloober Team e altri partner di sviluppo molto apprezzati per produrre giochi legati a nuove e già presenti IP. La nostra alleanza con Bloober Team fa parte di un’area in cui stiamo continuando a evolvere il nostro approccio allo sviluppo dei giochi. Continueremo a esplorare partnership con una varietà di studi di sviluppo, così come continueremo a sviluppare internamente progetti chiave tra i nostri team, come abbiamo fatto per molti anni».

Il publisher non ha dunque voluto ancora confermare se il progetto a cui Bloober stia lavorando sia una nuova IP oppure no, nonostante da parte della software house polacca fosse arrivato un indizio molto importante sul prossimo progetto.

Come parte dell’accordo preso tra le due compagnie, Konami e Bloober Team si coordineranno nello sviluppo di contenuti e nello scambio di competenze.

Konami ha anche confermato che annuncerà tutti i contenuti della business alliance non appena saranno confermati i dettagli della partnership: inoltre, potrebbero arrivare presto nuovi annunci legate al ritorno di serie già esistenti, oltre che a nuovi progetti.

A questo punto, ai fan di Silent Hill non resta dunque che incrociare le dita e sperare che il brand stia finalmente per tornare in vita: naturalmente vi terremo aggiornati sulle nostre pagine con tutte le ultime novità.

Dopo il caso Abandoned, che moltissimi utenti speculavano potesse essere un capitolo della serie diretto da Hideo Kojima, la pazienza degli appassionati potrebbe dunque presto essere ripagata.

Konami aveva già anticipato un annuncio relativo al brand, anche se poi si rivelò semplicemente essere nuovo merchandise per la serie, tra cui un particolare skateboard.

Tuttavia, la nuova T-Shirt ha attirato l’attenzione per via dello sfondo utilizzato, con gli appassionati che si stanno chiedendo se sia effettivamente collegato a questo misterioso nuovo capitolo.