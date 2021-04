Metal Gear Solid, che fine farà l’IP? Nuovi indizi

Da anni si discute circa la possibilità di un ritorno del franchise di Metal Gear Solid, ormai “orfano” del suo creatore originale (vale a dire Hideo Kojima).

L’ultimo capitolo della serie regolare, Metal Gear Solid V: Phantom Pain, è uscito sul mercato ormai diversi anni fa, lasciando spazio poi a un singolo spin-off rivelatosi un flop di critica e pubblico (Metal Gear Survive).

Sebbene Konami non abbia mai confermato ufficialmente di volersi dedicare nuovamente alla saga di Snake (nonostante un report di VGC ha di recente lasciato intendere che qualcosa bolle in pentola), sembra che la proprietà intellettuale non verrà sprecata, o quantomeno, dimenticata.

Un'immagine della Special Missions di MGS su PC.

ACG-Gaming (via WCCFTech) ha infatti rivelato che il colosso giapponese avrebbe realmente l’intenzione di concedere in licenza il marchio di Metal Gear, permettendo così alla saga di “tornare in vita”. La fonte della notizia è la stessa che ha rivelato con discreto anticipo il rinvio di Deathloop e Bloodlines.

Ricordiamo anche che nei giorni scorsi l’insider e giornalista Jeff Grubb aveva lasciato intendere che Kojima-san stava attualmente discutendo con Microsoft per la realizzazione di un gioco esclusivo Xbox, con molta probabilità a seguito di un “rifiuto” da parte di Sony circa l’approvazione del suo nuovo progetto post-Death Stranding (ancora avvolto nel mistero).

Con molta probabilità il prossimo Metal Gear e il nuovo gioco di Kojima Productions non hanno nulla a che spartire, sebbene l’art director Yoji Shinkawa ha rivelato che mancherebbe poco all’annuncio ufficiale del nuovo gioco del buon Hideo.

Insomma, al netto delle indiscrezioni e delle speranze che ne conseguono, il nostro consiglio è di rimanere nei paraggi: l’annuncio del ritorno di Snake e compagni potrebbe infatti non essere così lontano.