E3 2021 annunciato, ecco le date: Sony grande (non unica) assente

L’E3 2021 ha finalmente bloccato le sue date per quest’anno, che andranno dal 12 al 15 giugno, e i publisher che vi parteciperanno.

È stato inoltre confermato che sarà tenuto, come si era tentato di fare per la scorsa edizione ma senza successo, in un formato esclusivamente digitale.

Perché calzasse meglio sulla nuova dimensione virtuale, il sito ufficiale parla di Electronic Entertainment Experience come base del famigerato “E3”, non più un’Expo fisica a tutti gli effetti.

Gli editori che supporteranno l’iniziativa saranno:

I big che salteranno l’evento quest’anno sono molti, però, capitanati dalla solita Sony che aveva già scartato piani per l’iniziativa negli ultimi due anni.

Il gigante giapponese ha basato la sua comunicazione sul programma State of Play e su showcase speciali come quello di PS5 dello scorso settembre, per cui, sebbene non sia stato fatto alcun annuncio in tal senso, è probabile che la finestra estiva sarà comunque occupata con qualche tipo di evento.

Alla casa di PlayStation si uniscono EA, Activision Blizzard, SEGA, Bandai Namco e Square Enix, con Electronic Arts e le ultime due compagnie che abbastanza sicuramente terranno eventi privati.

Stando agli organizzatori, c’è ancora tempo perché altre compagnie diano la propria adesione, ma appare difficile che qualcuna delle grandi di cui sopra possa cambiare idea in due mesi.

WELCOME BACK! It’s been hard waiting quietly as we got ready for today, but we are thrilled to officially announce our plans for June 12th-15th!

Sign up for updates below & get hyped for the return of the most exciting show in video gaming: #E32021https://t.co/QOa74rVCXB

— E3 (@E3) April 6, 2021