Silent Hill arriva in esclusiva su PS5? Un noto giornalista è convinto

Le ultime giornate sono state decisamente molto interessanti per tutti gli appassionati di Silent Hill: la celebre saga horror di Konami, dopo una lunghissima pausa, potrebbe davvero essere vicina al ritorno.

Era da ormai troppo tempo infatti che i fan non avevano avuto più notizie su un possibile ritorno di Silent Hill (potete recuperare la HD Collection con consegna rapida su Amazon), ma grazie a un leak delle ultime ore sembra essere arrivata una potenziale conferma su almeno un nuovo capitolo in arrivo.

Un noto insider ha infatti diffuso i primi screenshot relativi ai nuovi episodi, rimossi poi velocemente dal web in seguito a una violazione del copyright, che ha inevitabilmente stuzzicato ulteriormente la curiosità degli appassionati.

Le immagini potrebbero essere già riuscite a svelarci l’ambientazione del prossimo episodio che, stando alle indiscrezioni emerse nelle ultime ore, potrebbe non essere disponibile su più piattaforme, almeno inizialmente.

Il giornalista Jeff Grubb sostiene infatti che il prossimo Silent Hill potrebbe essere lanciato in esclusiva su PS5, lasciando dunque fuori le console di casa Microsoft e, potenzialmente, anche il PC.

Rispondendo infatti alla domanda di un follower, che gli chiedeva se effettivamente il nuovo capitolo sarebbe uscito solo sulle console next-gen di casa Sony, Grubb ha risposto che «c’è una fortissima possibilità» che accadrà, confermando che secondo lui sarà un’esclusiva PS5.

Really strong chance of that. Yes.

