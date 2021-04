Silent Hill 1 è salvo dopo il ripensamento di Sony con PS Store?

Alcune settimane fa Sony aveva confermato che i PlayStation Store di PS3 e PSP avrebbero chiuso definitivamente i battenti il 2 luglio 2021, con l’addio del catalogo di PS Vita previsto invece solo alcuni giorni dopo, ossia il 27 agosto.

Ora, in maniera del tutto inaspettata, Jim Ryan di SIE ha ufficializzato un dietrofront destinato a entrare nella storia: gli store di PlayStation 3 e PlayStation Vita resteranno infatti attivi, mentre quello PSP è destinato ad essere disattivato come da programma.

A inizio aprile, molti giocatori avevano lamentato il fatto che la scelta di “spegnere” tutto avrebbe messo in crisi la conservazione storica di alcuni titoli storici davvero difficili da recuperare, in primi quelli delle generazioni a 32 e 128-bit.

Anche il primo e indimenticato Silent Hill di Konami avrebbe fatto una fine davvero ingloriosa, sebbene le novità di oggi potrebbero aver ribaltato la situazione.

Il survival horror uscito nel 1999 (in versione PSOne Classics) sarà regolarmente scaricabile via PS3 e PS Vita e quindi riproducibile digitalmente dopo la recente rettifica della chiusura degli store.

Non è da escludere che Sony possa pensare di pubblicare in futuro i vari capitoli del franchise anche sugli store di PS4 e (soprattutto) PS5, sebbene al momento non vi è alcuna conferma al riguardo.

Ricordiamo che da mesi si parla di un nuovo capitolo del franchise Konami, il quale sarebbe stato affidato ad un team giapponese di prim’ordine. Ma non solo: l’insider KatharsisT si è sbilanciato, rivelando che un Silent Hill è in lavorazione presso Sony (e che Bluepoint avrebbe in cantiere più remake di Metal Gear Solid).

Gli amanti degli horror di matrice nipponica non devono in ogni caso perdere di vista il nuovo gioco a cura di Bokeh Studio, il team fondato dal papà di Silent Hill e Siren, Keiichiro Toyama.