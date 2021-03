Addio PS3, PS Vita e PSP Store, è ufficiale: Sony rivela quando staccherà la spina

Era nell’aria, ma a quanto pare ora è ufficiale: Sony ha ora confermato che i PlayStation Store di PS3 e PSP chiuderanno definitivamente i battenti il 2 luglio 2021, mentre la chiusura del catalogo di PS Vita avverrò solo poche settimane dopo, ossia il 27 agosto.

Ciò significa che non sarà più possibile acquistare giochi o contenuti multimediali per PS3, PSP e PS Vita né effettuare acquisti in-game su queste piattaforme (via PSU). Inoltre, i voucher del portafoglio PSN non potranno essere riscattati sui PlayStation Store di queste piattaforme.

Il credito residuo rimarrà in ogni caso nel vostro account, ma potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente sui PlayStation Store di PS4 e PS5 o sull’app e sul sito web.

Nonostante la chiusura dei servizi, sarete comunque in grado di scaricare nuovamente e giocare ai titoli acquistati in precedenza, inclusi i giochi che avete riscattato tramite PS Plus. Sarete anche in grado di accedere anche ai vari media acquistati, oltre a poter riscattare qualsiasi voucher relativo ai giochi PS Plus.

