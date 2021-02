Silent Hill, nuovo gioco da “un importante sviluppatore giapponese”

Secondo VGC, fonte industry attendibile, un nuovo capitolo di Silent Hill sarebbe in cantiere presso un «importante sviluppatore giapponese».

Non è chiaro chi sia questa software house ma, stando al sito inglese, il reveal sarebbe destinato ad avvenire in estate.

Sospettosamente, questa stessa finestra temporale era stata anticipata in una video intervista poi rimossa con il compositore storico del franchise Akira Yamaoka.

Nella giornata di ieri, un teaser di Bloober Team faceva pensare che fosse proprio lo studio polacco ad essere stato incaricato dei lavori, complice il fatto che The Medium ha goduto della collaborazione proprio di Yamaoka alle musiche.

VGC non conferma né smentisce questa ipotesi ma afferma di essere al corrente del fatto che «Konami ha già esternalizzato un progetto di Silent Hill ad un importante sviluppatore giapponese, con un reveal previsto per quest’estate».

Dai rumor che ci portiamo dietro da mesi, questo sviluppatore potrebbe essere Japan Studio, lo storico team interno di Sony, nonostante il recente addio del creatore della saga Keiichiro Toyama.

Questo gioco sarebbe «una deviazione rispetto ai precedenti giochi di Silent Hill», per cui potrebbe essere il caso di aspettarsi qualcosa di non convenzionale.

Curiosamente, queste non sarebbero state le prime piste sondate da Konami per il ritorno della proprietà intellettuale.

Inizialmente sarebbe stata contattata Supermassive Games, lo studio dietro Until Dawn, ma alla fine la sua proposta per un reboot sarebbe stata rigettata e sarebbe stata riutilizzata per i titoli della Dark Pictures Anthology.

Riassumendo le informazioni in nostro possesso, dunque, un nuovo Silent Hill sarebbe prossimo alla presentazione in estate e porterebbe la firma di un team di sviluppo giapponese molto noto; un secondo gioco da Bloober Team potrebbe inoltre essere in arrivo ma, per ora, questa sarebbe una semplice speculazione.