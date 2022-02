Sekiro Dream of the Damned è un regalo gratis dei fan, per i fan

Tra tutti i soulslike attualmente in circolazione, Sekiro Shadows Die Twice è sicuramente uno dei più apprezzati di sempre.

Aspettando Elden Ring, l’opera di FromSoftware ambientata nell’oriente antico è sicuramente un gioco dotato di grande fascino, oggi come ieri.

Non sorprende quindi che, tra un’impresa epica di un giocatore e un’altra, qualcuno ha deciso di realizzare un contenuto scaricabile inedito per il souls in questione.

Come riportato da DSO Gaming, il modder ‘Nuffly’ ha infatti rilasciato una mod di revisione per il titolo di FromSoftware, Sekiro.

Intitolata Sekiro Dream of the Damned, questa mod si concentra sull’aggiunta di nuovi contenuti di un certo interesse

Entrando nei dettagli, Dream of the Damned aggiunge rielaborazioni per Gyoubu, Genichiro, Isshin Ashina e altro.

Inoltre, la mod rielabora ogni nemico nelle invasioni finali, come ad esempio la Guardia Rossa, i Generali, le Ombre Solitarie e i Fener. Inoltre, i giocatori possono aspettarsi alcuni nuovi miniboss da combattere.

Ma non solo: per non farsi mancare nulla, Sekiro Dream of the Damned presenta anche nuovi posizionamenti dei nemici, oltre al fatto che il modder ha modificato il layout dell’area per aprire nuovi percorsi per la progressione.

Potete scaricare questa mod da questo indirizzo, in forma totalmente gratuita: il modder raccomanda di giocare Dream of the Damned su un salvataggio subito dopo – o subito prima – della boss fight contro il drago divino.

Avete letto anche che un famoso speedrunner in passato aveva già completato Sekiro nella sua interezza utilizzando solamente l’udito poiché con gli occhi coperti da una benda?

Inoltre, Sekiro è talmente bello da aver ispirato numerosi altri titoli, tra i quali figura un platform alquanto singolare.

Per concludere, parlando di Elden Ring avete letto che il gioco è in procinto di ricevere il suo primo update di una certa rilevanza?