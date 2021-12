Arriva un nuovo platform con il combattimento in stile Sekiro (e dagli autori di Devotion)

Red Candle Games, team di sviluppo di Detention e Devotion, presenta il suo nuovo progetto: Nine Sols.

Il gioco è un action platform che dovrebbe essere il «progetto più ambizioso» della software house.

Nine Sols (via The Gamer)è un platform bidimensionale caratterizzato da meccaniche di combattimento di deflessione simili a quelle che abbiamo visto in Sekiro: Shadow Die Twice.

Impersoneremo Yi, un eroe ormai dimenticato del passato esperto di arti marziali, che dovrà affrontare i nine Sol, governanti di una terra abbandonata.

Il tutto in un’atmosfera che propone un connubio tra elementi dello stile cyberpunk e la cultura asiatica, taoista per l’esattezza.

«New Kunlun, l’ultimo santuario dei Solariani, è rimasto tranquillo per secoli. All’interno di questo vasto regno, gli antichi dei hanno lasciato ai mortali una terra promessa che è protetta per sempre dai sacri rituali, ma la verità di questo mondo rimane sconosciuta ai più. Tutto cambia quando Yi, un eroe del passato dimenticato da tempo, viene svegliato da un bambino umano. […] Segui Yi nella sua vendicativa avventura contro i nove Sol, formidabili sovrani di questo regno abbandonato, ed elimina tutti gli ostacoli che ti bloccano la strada in un combattimento in stile Sekiro. Esplora un’ambientazione “Taopunk” unica che fonde elementi Cyberpunk con il taoismo e la mitologia dell’estremo oriente. Svela i misteri di un’antica razza aliena e scopri il destino dell’umanità».

In Nine Sols potremo affrontare i nostri nemici deflettendo i loro attacchi, caricandoli e facendoli anche esplodere, combinando la brutale azione del combattimento alle classiche meccaniche da platform.

Purtroppo però non sappiamo quando uscirà il gioco, né per quali piattaforme sarà disponibile. Non ci resta quindi che aspettare ulteriori novità su questo nuovo e interessante titolo.

