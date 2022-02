Elden Ring riceve il suo primo aggiornamento: ecco cosa cambia

Elden Ring è il soulslike più atteso e chiacchierato del momento, visto l’uscita ormai prossimo su console PlayStation, Xbox e PC.

Il gioco farà compiere un netto passo in avanti al genere che ha dato i natali a giochi come Dark Souls, visto che il titolo ideato da Hidetaka Miyazaki con la collaborazione di George R.R. Martin promette faville.

Del resto, anche nella nostra recensione pubblicata poche ore fa vi abbiamo spiegato che il gioco «pone le basi per un’altra serie di sicuro successo che pur non evolvendo le meccaniche di gioco (già solidissime), ne amplia a dismisura la scala, offrendo al contempo un nuovo modello evolutivo per il genere».

Nonostante il gioco sia quindi un successo di critica alla pari di un altro big come Zelda, sembra proprio che riceverà un importante, primo update.

Come riportato anche da GamesRadar+, le note della nuova patch di Elden Ring sono arrivate poco prima del lancio, previsto per la giornata di domani.

Oggi, 24 febbraio, il publisher Bandai Namco ha infatti rilasciato la lista completa dei cambiamenti inclusi in questo update.

La patch 1.02 si concentra su miglioramento della stabilità del gameplay, con controlli del giocatore migliorati, regolazione della musica di sottofondo, regolazioni del testo e regolazioni del bilanciamento degli oggetti e dei nemici in tutto il gioco.

Ma non solo: la patch porterà anche varie correzioni di bug e correzioni dei PNG, oltre alla risoluzione di un problema legato al calo del frame rate in “certe condizioni”.

Infine, la nuova patch ha risolto un glitch del testo riscontrato in alcune lingue, oltre a risolvere un bug che impediva alle cuffie wireless di Xbox di funzionare correttamente.

Infine Elden Ring uscirà ovviamente anche su PC, ma girerà su quello in vostro possesso? Vediamo cosa ci dicono i requisiti minimi da poco pubblicati.