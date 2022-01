Mentre voi sputate sangue per la difficoltà, qualcuno finisce Sekiro bendato in due ore

Sekiro: Shadows Die Twice è sicuramente uno dei soulslike più amati e apprezzati di sempre sia dal pubblico sia dalla critica.

Così tanto amato da ispirare numerosi (e temerari) giocatori che si sono cimentati nelle sfide più disparate nel tentativo di battere il gioco nei modi più strani.

Era già successa una cosa simile ma adesso l’impresa ha veramente dell’impossibile: lo streamer Mitchriz ha completato una run di Sekiro completamente bendato in due ore.

Mitchriz è in effetti un famoso speedrunner e in passato aveva già completato Sekiro nella sua interezza utilizzando solamente l’udito poiché con gli occhi coperti da una benda.

Adesso però ha replicato la performance durante un evento particolare: l’Awesome Games Don Quick, una maratona di speedrun i cui ricavi vengono devoluti in beneficenza.

SUB 2 HOURS BLINDFOLDED!! I finally did it after the months of grinding. Really happy with this one, and so excited to show off all the new strategies at GDQ. pic.twitter.com/crI6oRNE8F — Mitchriz (@Mitchriz1) December 24, 2021

La run è andata in trend su Twitter sia in US che in UK ed è stata guardata da migliaia di persone che hanno assistito attonite a Mitchriz mentre si faceva largo tra nemici ostici e boss di ogni tipo, a volte anche senza subire alcun danno.

L’evento è stato anche un grande successo in termini di soldi raccolti: $3.416.729,85 sono andati alla fondazione Prevent The Cancer.

Bisogna ammettere che l’impresa è veramente unica nel suo genere e che battere Sekiro Shadows Die Twice privati della vista è sicuramente qualcosa che in pochi sarebbero in grado di ripetere.

Sekiro però è talmente bello da aver ispirato numerosi altri titoli, tra i quali figura un platform alquanto singolare.

Il gioco ambientato nel Giappone feudale sta anche servendo come allenamento per qualcuno che ha deciso di battere il boss finale di Sekiro ogni giorno in attesa di Elden Ring, ultima fatica di FromSoftware.

Ma a proposito di Elden Ring, probabilmente non sapete che George R. R. Martin aveva già lavorato in precedenza ad un altro videogioco.