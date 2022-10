Se speravate nel rinvio last minute, Sonic Frontiers sarà puntualissimo

Sonic Frontiers alla fine sta arrivando davvero, nonostante tutti i dubbi espressi dalla community negli ultimi mesi.

Per i fan del porcospino blu di SEGA questo è un momento importante, perché il titolo (che potete preordinare su Amazon se siete fiduciosi) segna il ritorno di un Sonic in 3D dopo tanto tempo.

Va detto che Sonic Frontiers sembra volercela mettere tutta, perché stando alle dichiarazioni degli sviluppatori sarà il titolo con il maggior numero di contenuti della serie.

Anche se alcuni sembrano copiati da altri giochi passati della saga, come dimostrato qualche tempo fa dal gameplay relativo ad uno dei livelli.

I fan di SEGA hanno chiesto più volte al team di sviluppo di rinviare il titolo negli ultimi mesi, così da avere più tempo per perfezionare Sonic Frontiers.

Per tutta risposta, SEGA ha più volte ribadito che il titolo sarebbe uscito puntuale e che non sarebbe stato rinviato in alcun modo.

E, nel caso steste sperando in un rinvio last minute per consentire a Sonic Frontiers di essere perfezionato e, magari, uscire in un periodo meno affollato, la vostra speranza finisce qui.

Infatti Morio Kishimoto, director del progetto, ha confermato su Twitter che il nuovo titolo di Sonic ha ufficialmente terminato il suo sviluppo.

Sonic Frontiers è gold, quindi, come si dice in questi casi. La sua data di uscita verrà rispettata e, a questo punto, attendiamo di vedere il lavoro che è stato fatto dal team.

Il titolo sarà disponibile a partire dall’8 novembre e solo in quell’occasione vedremo se il ritorno in 3D sarà degno di questo nome.

Per adesso sappiamo che non sarà un vero open world in ogni caso, come ha specificato SEGA di recente negli ultimi appuntamenti in cui è apparso.

Curiosamente Sonic Frontiers non è ancora uscito, ma è stato annunciato anche un sequel di qualche tipo: ecco i dettagli.