Sonic Frontiers neanche è uscito, che già è stato annunciato il prequel

L’ormai imminente Sonic Frontiers ha da poco visto l’annuncio di un prequel a fumetti, sebbene di fatto il gioco principale non sia ancora uscito nei negozi.

Il nuovo titolo dedicato al riccio blu di SEGA (potete prenotarlo su Amazon al miglior prezzo) si propone infatti come un «open zone» che amplierà la saga verso nuove e insperate direzioni.

Frontiers si propone infatti come un gioco davvero molto particolare, scollandosi un bel po’ l’ormai consueta etichetta di open world.

Ora, dopo l’annuncio del primo contenuto scaricabile gratis per il gioco (dedicato a una serie Capcom altrettanto nota), è il turno di un prequel dell’avventura principale.

Come riportato anche da Game Rant, è stato annunciato un fumetto prequel di Sonic Frontiers, un materiale supplementare atto a spiegare come prenderà il via la trama della nuova avventura di Sonic e dei suoi amici.

Conosciuto come Sonic Frontiers: Prologue: Convergence, la copertina mostra Sonic, Tails e Amy in sella al Tornado, mentre alle loro spalle incombe il Dr. Eggman che sembra svanire sotto forma di pixel.

La storia dovrebbe prendere il via con Sonic e i suoi alleati che si dirigono alla ricerca dei Chaos Emeralds, solo per essere poi risucchiati in un wormhole. Il riccio blu si risveglia poi sull’isola, da solo, con molte domande e nessuna traccia di Tails o Amy.

Nonostante la trama non sia mai stata il punto forte dei vari giochi dedicati all’icona SEGA, vedere gli eventi che hanno portato a Sonic Frontiers in modo più dettagliato potrebbe essere una buona occasione per i fan di mettere mano al prologo.

Secondo il post di annuncio, il fumetto sarà diviso in due parti e la prima sarà pubblicata sui social media martedì 18 ottobre.

Del resto, manca poco all’arrivo di Sonic Frontiers, visto che solo pochi giorni fa il titolo si è messo in mostra nuovamente con la sua parte action nel nuovo trailer.