Sonic Frontiers ancora nei guai: c’è uno stage copiato da un altro gioco

Ci piacerebbe leggere, e riportare, delle notizie piacevoli da Sonic Frontiers, ma il nuovo gioco di SEGA sembra davvero predestinato a non andare bene.

Dopo Sonic Mania, che potete recuperare su Amazon, i fan stanno aspettando di poter tornare a gioire per un’avventura videoludica del riccio.

Il titolo è in uscita tra pochissimo, con una data che è stata confermata proprio durante la Gamescom 2022 a seguito dei soliti leak.

Per le condizioni non ottimali in cui è stato mostrato il gioco finora, i fan sono preoccupati che il titolo possa uscire troppo presto ed hanno chiesto più volte di rinviarlo. Richiesta che SEGA ha gentilmente rispedito al mittente.

Se Sonic Frontiers forse non sarà lo stato dell’arte dal punto di vista tecnico, i creativi di SEGA hanno sempre dimostrato di essere vulcanici in termini di game design.

Ma forse non è esattamente così.

Come scoperto da un utente su Twitter, uno dei nuovi livelli di Sonic Frontiers è stato copiato completamente dal tutorial di… Sonic Unleashed.

E non si tratta nemmeno di uno stage comune, ma della “nuova” Green Hill Zone, livello a dir poco iconico.

Guardate con i vostri occhi:

A sinistra trovate Windmill Isle, che funge da primo livello per l’avventura di Sonic Unleashed, mentre a destra la Green Hill Zone di Sonic Frontiers, uno dei livelli del Cyberspace nel nuovo open world. Difficile dire che si tratti solo di una vaga ispirazione, perché i due livelli sono letteralmente identici.

Qualcuno ha provato ad ipotizzare che possa essere una sorta di omaggio alle origini del personaggio, visto che nel Cyberspace del nuovo capitolo si tornerà effettivamente nelle memorie di Sonic. Ma la spiegazione non ha senso perché si tratta di copiare uno stage in un’area diversa, che sembra più un voler recuperare asset rispetto ad “omaggiarli”.

Se i livelli non saranno del tutto originali, forse potremmo consolarci con la trama che promette di essere epica, stando alle parole di SEGA.

La quale può consolarsi almeno al cinema, perché dopo il successo del secondo film di Sonic ha intenzione di portare sul grande schermo due grandi IP storiche.