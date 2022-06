Sonic Frontiers verrà rinviato? Arriva la risposta ufficiale di SEGA

Sonic Frontiers è un progetto molto ambizioso per SEGA, talmente tanto che i fan stanno chiedendo con insistenza che venga rinviato al più presto.

Dopo il bellissimo Sonic Mania, che potete recuperare su Amazon, i fan del porcospino blu sperano che possa arrivare un nuovo titolo in 3D degno di questo nome.

Il nuovo progetto open world potrebbe essere davvero l’occasione ideale, visto che le prime immagini e video avevano fatto sperare che il titolo fosse promettente.

Ma dopo la presentazione di Sonic Frontiers, con una copertura che durerà per ancora qualche giorni, in molti stanno chiedendo che venga rinviato.

Una insistenza tale che la community ha lanciato una vera e propria campagna, con tanto di #DelaySonicFrontiers come hashtag ufficiale, nella speranza di arrivare a SEGA.

La quale ha risposto e, come riporta VGC, ha messo un punto sul fatto che Sonic Frontiers possa essere rinviato o meno.

Il titolo non ha colpito la community ma, anzi, ha lasciato piuttosto interdetti chiunque stesse sperando di avere un videogioco 3D di Sonic degno di questo nome. Per questo la speranza era che il titolo potesse essere rinviato per dare più tempo al team di sviluppo di metterlo a posto.

Una cosa che probabilmente non succederà, visto che Takashi Iizuka (capo del Sonic Team) ha specificato che il gioco andrà avanti per la sua strada:

«Siamo davvero fiduciosi nei risultati del playtest che stiamo ottenendo. Molte persone dicono che si sono divertite molto, hanno apprezzato molto il gioco. […] Sentiamo che stiamo arrivando al punto in cui questo gioco è finito, e alla gente piacerà, e vogliamo portare quel gioco nelle mani dei nostri fan il prima possibile.»

Insomma, Sonic Frontiers uscirà davvero nel 2022 come promesso e non verrà rinviato. Anche se, una volta tanto, saremmo stati contenti per assurdi di vedere l’ennesimo rinvio.

Come quello che ha colpito anche un atteso gioco per PlayStation 5 e PlayStation 4, che salterà il 2022 definitivamente.

Speriamo che almeno la serie Netflix ci possa dare una gioia senza alcun tipo di dubbio. I primi teaser non sono niente male.

Neanche Sonic Origins sembra darci troppe soddisfazioni. Anche Devolver Digital se n’è accorta e non ci è andata giù leggera, come suo solito.