Se Elden Ring è il vostro primo soulslike non prendete questa classe, parola di Miyazaki

Ultimamente stanno uscendo sempre più dettagli su Elden Ring, e la conseguenza che si sta ottenendo è quella di continuare ad alimentare quel famoso (e a volte pericoloso) braciere dell’hype da parte dei giocatori.

Il nuovo gioco FromSoftware, a cui ha contribuito anche il famoso scrittore fantasy George R. R. Martin, nasconde numerose insidie e pericoli, e promette un’avventura impegnativa e brutale.

L’esperienza che garantirà Elden Ring sembrerebbe però essere meno stressante di quello che pensiamo, ma soprattutto si lascerà terminare da quanti più giocatori possibili.

Inoltre i giocatori non dovranno temere più per un ipotetico rinvio dell’ultimo minuto, dato che il gioco è entrato in fase Gold e la data rimarrà quella del 25 febbraio.

Adesso direttamente da Miyazaki, tramite un’intervista su PlayStation Blog, veniamo a conoscenza di una serie di suggerimenti che saranno spendibili principalmente dai neofiti del genere.

Il creatore dei Souls ha rivelato quale tra le numerose classi presenti nel gioco è sconsigliabile che i giocatori alle prime armi utilizzino nella prima run.

Ovviamente l’intervista è stata anche l’occasione per ribadire che Elden Ring offre una totale libertà nella scelta delle varie classi iniziali che, almeno dalla versione del closed network test, sappiamo essere Combattente, Cavaliere incantato, Profeta, Campione e Lupo sanguinario.

Ad esse se ne aggiunge un’altra, proprio quella inizialmente sconsigliata da Miyazaki, ovvero il Miserabile (Wretch).

Si tratta di una sorta di equivalente al Discriminato di Dark Souls, che lo stesso director definisce come «the naked one», ovvero “quello nudo”.

Questa classe, come è facile da immaginare, sarà la più ostica poiché priva delle statistiche e dell’equipaggiamento propri delle altre classi, il che renderà ovviamente più ardua l’esperienza.

Tuttavia, anche se ai neofiti viene sconsigliato l’utilizzo di questa classe (almeno alla prima partita), sarebbe sicuramente interessante notare come se la caverebbero con questa i giocatori navigati, volenterosi di spingere l’asticella della difficoltà ancora più in alto.

Infine pare che abbia fatto la sua comparsa un altro famoso scrittore fantasy che si sarebbe voluto occupare di Elden Ring al posto di George Martin.