Elden Ring non vi farà soffrire “stress inutile”: garantisce FromSoftware

Manca ormai un mese esatto al lancio ufficiale di Elden Ring, l’attesissimo erede di Dark Souls ideato da FromSoftware e che intende rappresentare la massima espressione artistica, ideale anche per il grande pubblico, di tutte le loro opere.

Elden Ring è ormai diventato uno dei giochi più attesi del 2022: nonostante le molteplici uscite attese per il mese di febbraio, si può dire che la maggior parte dell’attenzione sarà focalizzato sul nuovo incredibile soulslike.

Per rendere ancora più emozionante l’attesa di questo grande gioco, Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di ben 45 minuti che include tantissimi contenuti inediti e informazioni extra su ciò che i fan potranno aspettarsi.

Oltre ad aver già confermato che il gioco è entrato in fase gold e che avrà una durata di cui i fan potranno definirsi felici, il producer Yasuhiro Kitao ha voluto soffermarsi maggiormente sugli aspetti di game design e sul costante tentativo di rendere questo titolo più accessibile, mantenendo però intatto lo spirito della serie.

Come riportato anche da Game Rant, FromSoftware si è voluta concentrare maggiormente sull’immersione e l’esplorazione di un vasto mondo aperto: questi elementi, combinati con il gameplay a cui gli sviluppatori ci hanno abituato, potrebbero però essere fonte di stress per alcune tipologie di giocatori.

Yasuhiro Kitao ha dunque voluto rassicurare tutti i fan che il team è ben consapevole dei rischi e di aver lavorato al fine di ridurre al minimo possibile tutti gli inutili stress del caso, puntando tutto sul divertimento:

«Il mondo di gioco è davvero vasto: questo può produrre una reale profondità e un grande divertimento, ma può anche comportare stress non necessario per alcuni giocatori. Il team di sviluppo è stato molto attento ad evitare che ciò accadesse dove possibile».

Per questo motivo sono state ridotte le sfide più stressanti ed è stata fornita la possibilità di utilizzare una cavalcatura, così da poter esplorare in modo più piacevole tutto ciò che Elden Ring avrà da offrire.

Anche la distribuzione dei nemici è stata opportunamente bilanciata per garantire un’esperienza equa: questo significa che è stato trovato il giusto equilibrio e gli utenti non saranno né invasi dagli avversari, né completamente liberi da essi.

L’intento è dunque quello di garantire il giusto livello di sfida ma senza avere una costante ansia di ciò che potrebbe attendere i giocatori attraversando zone inesplorate: si tratta quindi di un’ulteriore conferma delle grandi ambizioni che FromSoftware nutre per questo gioco.

Naturalmente questo non vuol dire che non sarà possibile incontrare nemici ostici: come svelato in un nuovo artwork del gioco, bisognerà sempre aspettarsi la presenza di creature pronte a farci a brandelli.