Elden Ring, sbuca l’autore che avrebbe voluto scrivere la storia al posto di George R.R. Martin

Elden Ring è il soulslike più atteso degli ultimi tempi, specie per il fatto che ormai l’uscita è davvero alle porte (il gioco arriverà infatti il prossimo febbraio).

Seguendo la scia tracciata da Dark Souls, il titolo è ideato da Hidetaka Miyazaki con la collaborazione di George R.R. Martin, scrittore di fama mondiale e autore anche de Il Trono di Spade.

Ora, dopo la conferma che il gioco non subirà più ritardi, uno scrittore del genere fantasy ha rivelato che avrebbe dovuto lui scrivere la storia del gioco al posto di Martin.

Brandon Sanderson, l’autore dei romanzi Mistborn, ha reso noto durante una registrazione dal vivo del podcast Intentionally Blank che FromSoftware avrebbe dovuto incaricare lui di scrivere Elden Ring, non George R.R. Martin, che secondo lo scrittore non avrebbe alcun interesse nei videogiochi.

Sanderson non le ha infatti mandate a dire, come reso noto anche dai colleghi di PSU:

«From Software decide di fare un gioco fantasy e collabora con un romanziere fantasy, giusto? Quindi scelgono qualcuno che passa le sue giornate a bloggare sulla NFL, piuttosto che la persona che ha giocato ai loro giochi fin da King’s Field, e che ha elencato i loro titoli tra i suoi 10 migliori giochi di sempre? Cosa vi viene da pensare, gente?»

E ancora, «nel caso non lo sappiate, sono andati da George, e hanno fatto un gioco con lui, ma George non gioca ai videogiochi, non ne ha la minima idea. Quindi, ad ogni modo, eccoci qui.»

Lo stesso Martin ha confessato mesi fa che, nonostante non sia mai stato particolarmente attratto dal mondo dei videogiochi, è stato entusiasta di lavorare con FromSoftware nella creazione del mondo di Elden Ring.

Avete letto anche che gli sviluppatori hanno ufficializzato la durata generale del gioco, che a quanto pare metterà d’accordo tutti i fan?

Infine, il mondo aperto di Elden Ring avrà il giusto equilibrio tra divertimento e sfida, evitando le possibili situazioni di stress.