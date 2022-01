Elden Ring non subirà più ritardi, data di uscita confermata

Elden Ring, il nuovo attesissimo titolo di FromSoftware, è ormai dietro l’angolo, tanto che il prodotto è ora entrato in fase Gold.

Il nuovo soulsike di Hidetaka Miyazaki e George R. R. Martin, ispirato ai vari capitoli della serie di Dark Souls, promette infatti di far fare un passo avanti al genere.

Ora, dopo gli spoiler di qualche settimana fa, è finalmente stato confermato che il gioco non subirà ulteriori ritardi sulla tabella di marcia.

In occasione del Tapei Game Show 2022, Bandai Namco ha rilasciato un lunghissimo video dedicato a Elden Ring, rivelando tra le altre cose che il gioco è finalmente entrato in fase Gold.

Ciò scongiura quindi un ulteriore e improvviso posticipo, visto l’aria te tira nell’industria dei videogiochi (contraddistinta da ritardi e slittamenti a cadenza quasi regolare).

Poco sotto, il lungo filmato diffuso online in occasione del TGS22 (via ResetEra):

Ricordiamo che il gioco arriverà quindi sul mercato il 25 febbraio su PC e console PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.

La descrizione ufficiale del gioco recita:

Viaggia alla scoperta dell’Interregno, un nuovo mondo fantasy creato da Hidetaka Miyazaki, designer dell’acclamata serie Dark Souls in collaborazione con George R. R. Martin, autore delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, la saga fantasy letteraria che ha dominato le classifiche di vendita di tutto il mondo.

Avete letto che nei giorni scorsi sono apparsi online una valanga di video di Elden Ring che mostrano l’affascinante open world ed NPC che vedremo nel corso dell’avventura principale?

Ma non solo: lo stesso Miyazaki ha da poco ammesso che probabilmente non giocherà il suo nuovo souls, per dei motivi tutt’altro che scontati.

Infine, avete letto anche che il classico logo di Elden Ring visto al contrario nasconderebbe un segreto che a molti potrebbe essere sfuggito?