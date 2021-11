Se aspettate di provare Elden Ring, vi conviene controllare le e-mail

Se avete seguito le nostre pagine, sapete che Elden Ring sarà giocabile in anteprima durante questa settimana, grazie ad una iniziativa di From Software.

La prossima fatica dei creatori di Dark Souls porta con sé un grandissimo carico di aspettative, perché lo studio nipponico intende fare un grande passo in avanti.

Elden Ring si è mostrato pochissimi giorni fa, e ancora una volta siamo rimasti incantati dal grandissimo valore artistico dell’opera di From Software.

Il quale, come dicevamo, è giocabile tra qualche giorno grazie ad una closed beta. Siete ancora in tempo per registrarvi, qui trovate tutte le informazioni.

Stando a quanto ci è stato comunicato anche da Bandai Namco stessa, Elden Ring sarà giocabile tramite un Closed Network Test pianificato dal 12 novembre.

I fan selezionati potranno sperimentare le prime ore, provare con mano una piccola porzione di quello che il gioco avrà da offrire e aiutare il team di sviluppo nel testare i server online del gioco prima della sua uscita.

Il Closed Network Test sarà giocabile nei giorni tra il 12 e il 15 novembre per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S nei seguenti orari, per il quale vi dovrete registrare a questo indirizzo:

12 novembre: 12:00 – 15:00 CET

13 novembre: 4:00 – 7:00 CET

13 novembre: 20:00 – 23:00 CET

14 novembre 12:00 – 15:00 CET

15 novembre: 4:00 – 7:00 CET

E se avete già mandato la vostra candidatura ci sono buone notizie perché, stando a quanto i giocatori e le fonti più informate dicono su Twitter, le conferme di From Software stanno arrivando in questi momenti.

Heads up: Elden Ring Network Test invites are going out right now, check your mails pic.twitter.com/zOsCshUvDc — Nibel (@Nibellion) November 9, 2021

Vi conviene controllare la vostra e-mail, quindi, perché a brevissimo potrete mettere le mani anche voi su Elden Ring.

Il titolo ha anche, come da tradizione, una bellissima edizione da collezione sulla quale non dovete neanche sperare di metterci le mani, perché sono già in giro a prezzi esorbitanti.

Mentre, se volete prepararvi al breve periodo di test, ecco le classi che From Software metterà a disposizione nei prossimi giorni.

Pensate che Elden Ring sia vecchio dal punto di vista grafico? Preparatevi a ricredervi con queste immagini.