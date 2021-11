Elden Ring su PS5 e Xbox Series X è davvero next-gen: ecco come gira

In attesa dell’anteprima gratuita di Elden Ring, in arrivo per questa settimana, Bandai Namco ha ufficialmente svelato come girerà l’ultima produzione di FromSoftware, rivelando dunque le prestazioni su console e PC.

Con un comunicato ufficiale, il publisher ha dunque comunicato risoluzione e framerate next-gen e current-gen di Elden Ring, ufficializzando anche la presenza di due modalità grafiche: Performance e Resolution.

La notizia era stata anticipata dalla descrizione della Collector’s Edition su un noto negozio di videogiochi, ma adesso è stata dunque ufficializzata dagli stessi sviluppatori.

In preparazione della closed beta che partirà il 12 novembre, gli utenti sapranno dunque che cosa aspettarsi a livello grafico dall’ultima attesissima produzione di Hidetaka Miyazaki e soci.

Come segnalato da Twinfinite, le versioni PC rimarranno bloccate ad un massimo di 60 FPS, questo a prescindere dalle performance rese possibili dal dispositivo: naturalmente sarà anche in grado di raggiungere la risoluzione in 4K e supporterà l’HDR.

Per quanto riguarda invece il Ray tracing, la feature sarà disponibile solo su Xbox Series X, PS5 e PC, ma arriverà solo in seguito tramite una patch: anche i 60 FPS sono raggiungibili esclusivamente dalle piattaforme next-gen, con l’inclusione di Xbox Series S.

Di seguito troverete tutte le performance di Elden Ring in base alle diverse piattaforme disponibili, come riportate sul sito ufficiale del publisher:

PC:

Risoluzione massima: Fino a 3840x2160P

Framerate: Fino a 60 FPS

HDR: Supportato

Ray tracing (via patch): Supportato

PlayStation:

Risoluzione massima: Fino a 1920 x 1080P (PS4), Fino a 3200 x 1800P (PS4 Pro), Fino a 3840x2160P (PS5)

Framerate: Fino a 30 FPS (PS4, PS4 Pro), Fino a 60 FPS (PS5)

HDR: Supportato

Ray tracing (via patch): Supportato (PS5)

Xbox:

Risoluzione massima: Fino a 1600 x 900P (X1), Fino a 2560 x 1440P (XSS), Fino a 3840x2160P (X1X, XSX)

Framerate: Fino a 30 FPS (X1, X1X), Fino a 60 FPS (XSS, XSX)

HDR: Supportato (X1X, XSS, XSX)

Ray tracing (via patch): Supportato (XSX)

Bandai Namco ci ha comunque tenuto a chiarire che 60 FPS saranno raggiungibili solamente impostando la modalità Performance, che ridurrà la qualità grafica appositamente; se invece preferirete dare priorità alla risoluzione, gli sviluppatori assicurando che il framerate non scenderà comunque mai sotto i 30 FPS.

Pare dunque che FromSoftware abbia cercato di accontentare davvero tutti i giocatori, offrendo opzioni grafiche personalizzabili e bilanciate per garantire ottime performance su tutte le console.

Se non vedete l’ora di vedere il gioco in azione, proprio pochi giorni fa Bandai Namco ha diffuso 15 minuti di gameplay in lingua italiana.

Approfondendo invece ulteriormente le meccaniche di gioco, sono già state rese note anche quali saranno le prime bellissime classi del gioco.

Per l’occasione è stata anche svelata una preziosissima Collector’s Edition, che ha conquistato fin da subito i fan: c’è infatti chi sta già cercando di venderla a più di 2mila euro.