Elden Ring è stato rinviato, ma a breve potrete provarlo in anteprima

Quando mancava poco e la release sembrava vicina, ecco che Elden Ring è stato rinviato, con un annuncio che arriva dal team di sviluppo.

Ci sono due cose che i fan di From Software aspettano con ansia, ovvero un seguito di Bloodborne ed Elden Ring, che fin da subito ha promesso di rivoluzionare il genere.

Proprio in questi giorni avevamo visto un nuovo video di gameplay del titolo, trafugato da qualche parte con una manciata di secondi che avevano ingolosito i fan.

E proprio Elden Ring sarebbe stato protagonista del prossimo evento PlayStation, dal quale abbiamo appreso tante novità su gameplay ed ambientazione.

A sorpresa, From Software ha annunciato attraverso i canali ufficiali il rinvio di Elden Ring, che era piazzato per il 21 gennaio 2022.

Elden Ring è stato rinviato al 25 febbraio 2022. Solo un mese, e qualche giorno, di distanza dalla data originale, ma che per i fan sarà un periodo lunghissimo.

Ecco le motivazioni espresse da From Software:

Important message:

ELDEN RING will release on Feb 25, 2022, as the depth & strategic freedom of the game exceeded initial expectations. Thank you for your trust & patience. We look forward to seeing you experience the game in the Closed Network Test in Nov.

The #ELDENRING Team

— ELDEN RING (@ELDENRING) October 18, 2021