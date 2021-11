Elden Ring graficamente “vecchio”? C’è una sorpresa next-gen

Elden Ring continua a essere uno dei giochi più attesi tra quelli in uscita nei primi mesi del prossimo anno, visto che il nuovo soulslike di FromSoftware promette faville.

Il vero erede della saga di Dark Souls si è mostrato nuovamente durante la giornata di ieri, 4 novembre, con un lungo video della durata di 15 minuti.

Nel filmato abbiamo infatti potuto dare un’occhiata all’open world messo in piedi dagli sviluppatori, oltre ai vari scenari e boss che andremo ad affrontare.

Il tutto senza contare l’annuncio dei bonus pre-order e di una Premium Collector’s Edition davvero esagerata e che farà la gioia di tutti i collezionisti.

Ora, come riportato anche da GameInformer, sembra proprio che il nuovo souls di From avrà una Performance Mode e una Graphics Mode su PlayStation 5 e Xbox Series X, almeno secondo l’annuncio della Collector’s Edition apparso su GameStop.

Sotto la sezione “Enhanced Experience”, l’annuncio del noto retailer spiega infatti che Elden Ring avrà due modalità di gioco.

«Utilizzando la potenza della nuova generazione di console di Xbox Series X/S e PS5 il gioco permetterà ai giocatori di personalizzare la loro esperienza scegliendo tra la modalità Graphic Mode per migliorare la grafica (fino a 4K) o la modalità Performance per un frame rate più elevato (fino a 60 FPS)», si legge nella descrizione.

Se tutto ciò corrisponderà al vero, ciò sarebbe in linea con quello che abbiamo visto in passato in altri titoli cross-generazionali.

Un gran numero di giochi usciti sia su console old che next-gen presentano infatti una modalità grafica che si concentra maggiormente sulla risoluzione, assieme a una seconda una modalità focalizzata invece su frame rate più elevati.

FromSoftware non ha al momento annunciato ufficialmente le due modalità di gioco per Elden Ring, ragion per cui attendiamo conferme in tal senso.

Ricordiamo che nel mentre che c’è un personaggio mostruoso, all’interno del gioco, che ci ha fornito di recente una piacevole conferma per il corso dell’avventura.

Ma non solo: giorni fa una delle tante immagini del gioco ci ha mostrato invece un personaggio tanto misterioso quanto affascinante, già entrato nel mito e nel cuore dei fan.

Per concludere, su SpazioGames vi abbiamo proposto di recente anche la nostra classifica dei migliori giochi appartenenti al genere dei soulslike.