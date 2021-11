Elden Ring, le prime classi del gioco sono già bellissime

Elden Ring è il gioco della settimana probabilmente, visto che From Software ha mostrato altri quindici minuti di gameplay inediti.

Il titolo è a dir poco atteso, e rappresenta un grande momento per il team nipponico la cui intenzione è quella di migliorare ancora il proprio gameplay.

L’opera From Software è stata rinviata di recente, ma la buona notizia è che a breve si potrà provare in anteprima grazie ad un test globale.

Con il nuovo filmato da poco più di quindici minuti, però, l’hype per Elden Ring non può che alzarsi a dismisura visto quanto c’è di bello.

Ma, per ingannare ulteriormente l’attesa, From Software ci ha dato delle altre informazioni su Elden Ring, qualcosa di molto concreto su cui potremmo mettere le mani.

Attraverso il profilo Twitter, infatti, il publisher ha mostrato cinque classi che potranno essere selezionate durante la prossima fase di prova pubblica.

Come da tradizione dei soulslike sarà possibile selezionare una classe per il proprio eroe e, sebbene non sappiamo quale sarà il conteggio finale, ci aspettiamo un buon numero di variabili.

Ecco le immagini delle classi che saranno a disposizione:

Si chiamano Bloody Wolf, Champion, Enchanted Knight, Prophet e Warrior ma, ad esclusione del loro aspetto esteriore, non abbiamo idea delle loro potenzialità.

In attesa dell’inizio della prova, possiamo iniziare ad immaginare quali build si potranno creare per i personaggi in questione.

Oltre a questo, From Software ha mostrato anche le edizioni da collezione del titolo, che come sempre sono davvero golose.

Mentre qualcuno si è lamentato del fatto che Elden Ring non sembri un gioco next-gen, ma forse la situazione non è del tutto così tragica.

Per aggiornarvi con tutte le novità sul gioco vi consigliamo di andare sulla nostra guida dedicata, così da essere pronti a tutto.