Elden Ring: qualcuno sta già provando a rivendere la Premium Collector’s Edition a più di 2mila euro

Elden Ring si è da poco mostrato in un ricco filmato di gameplay che per la prima volta ci fa entrare davvero nell’opera di Miyazaki in collaborazione con l’amato scrittore George R. R. Martin.

A brevissimo tempo dall’uscita della nuova e attesissima fatica di From Software, che evolverà le meccaniche di gameplay dei Souls introducendo nuove possibilità di combattimento come lo stealth in un contesto open world, è adesso possibile prenotare (ma solo per poco dato che le unità vanno a ruba) la Collector’s Edition di Elden Ring al prezzo di 189,99€.

Oltre alla Collector’s in versione standard è possibile acquistare anche una Premium Collector’s Edition, esclusiva di Bandai Namco Store al prezzo di 259,99€ che rispetto alla standard offre una replica in scala 1:1 dell’elmo di Malenia.

Ecco la Premium Collector's Edition

Come c’era da aspettarsi, dato l’immensa popolarità del titolo di From e la vibrante attesa dei giocatori, nonché le altissime aspettative che quest’ultimi ripongono sul gioco, anche Elden Ring ha fatto la fine di PS5 e compagnia.

Su ebay circolano infatti delle proposte d’acquisto alquanto discutibili per quanto riguarda la Premium Collector’s Edition di Elden Ring.

Molti hanno infatti approfittato dell’hype, e con l’aspettativa di un ricco bottino hanno comprato la rarissima Premium Collector’s Edition per poi rimetterla in vendita a prezzi altissimi che arrivano fino a oltre i 2.000€.

Si tratta di un fenomeno che abbiamo visto spesso nel mondo videoludico recentemente, soprattutto a causa della penuria di console di ultima generazione che ha fatto scatenare i cosiddetti scalper, subito pronti a rivendere i prodotti a prezzi anche raddoppiati rispetti a quelli base.

È un problema che Sony sta cercando di sconfiggere per quanto riguarda la sua PS5, ma che riguarda anche altri prodotti come Steam Deck, o la più recente Switch Oled (che però ricordiamo essere attualmente presente su Amazon).

Insomma, è un fenomeno ostico da sradicare, per cui il nostro consiglio, nel caso siate interessati a questa rarissima Premium Collector’s Edition di Elden Ring, è di non acquistarla a prezzi superiori a quanto richiesto dal Bandai Namco Store, per evitare di alimentare un mercato che ha già messo in parecchia difficoltà altri prodotti del genere.