Scelto il perfetto Arthur Morgan per un live-action di Red Dead Redemption 2

Giorni fa, l’attore Henry Cavill ha espresso il desiderio di far parte di un eventuale film (o serie TV) ispirata a Red Dead Redemption 2.

L’open world di Rockstar Games, incluso il bellissimo primo capitolo, è infatti uno dei giochi più amati di sempre, tanto che una versione con attori in carne e ossa non guasterebbe di certo.

Considerando che Cavill, oltre a vestire i panni di Geralt nello show Netflix di The Witcher, si è anche candidato a essere coinvolto nel progetto dedicato alla serie TV di Mass Effect, inutile dire che i fan hanno iniziato a drizzare le antenne.

Se per ora non vi sono ancora conferme ufficiali al riguardo, gli appassionati di RDR2 hanno ora scelto un altro attore di un certo spessore per il ruolo di Arthur Morgan.

Via Reddit, è stato fatto notare che l’attore e produttore cinematografico scozzese Gerard Butler – noto per aver vestito i panni di Leonida in 300, di Zack Snyder – sarebbe il protagonista ideale di un live-action su RDR.

Ovviamente, si tratta di un fantacasting assolutamente fine a se stesso, visto che al momento non vi sono piani circa una serie o un film dedicato al franchise Rockstar.

Vero anche che Butler, grazie anche ai tratti del viso non particolarmente delicati, sarebbe un perfetto cowboy per incarnare il personaggio principale nonché protagonista di Red Dead Redemption 2.

Staremo a vedere se e quando qualche casa di produzione metterà gli occhi sul progetto (magari proprio il colosso dello streaming Netflix), scegliendo così il volto perfetto per portare Arthur sul piccolo o sul grande schermo.

Sempre parlando del capolavoro Rockstar, avete visto che un giocatore si è accorto di un dettaglio realmente sorprendente relativo a un personaggio non giocante?

Ma non solo: un altro utente ha invece visto trasformare il protagonista di RDR2 in un vero e proprio uomo invisibile.

Infine, sempre per quanto riguarda RDR2, avete letto anche che alcuni utenti sono arrivati a crearsi da soli il DLC Undead Nightmare 2?